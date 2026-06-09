De la Espriella denuncia una supuesta red de compra de votos en el Caribe colombiano y pone el foco en unas 20 personas

El candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ultraderecha a presidir Colombia, Abelardo de la Espriella, ha afirmado que en el Caribe colombiano existe una "alianza con los politiqueros corruptos de siempre" para "comprar votos", al tiempo que ha enunciado más de una veintena de nombres sobre los cuales ha pedido a Estados Unidos poner el foco de cara a la segunda vuelta electoral, prevista para el 21 de junio.

"Mientras en el suroccidente colombiano amenazan, en el Caribe corrompen", ha considerado De la Espriella en un directo de YouTube realizado este lunes en el cual ha llamado al Gobierno estadounidense a "tener en el radar" a unas 22 personas de cara a "proteger la democracia".

Acogiéndose así a la advertencia lanzada hace menos de una semana por parte del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien autodenominándose como "el Quitavisas" amenazó con la retirada de los visados a quienes traten de "socavar" o "manipular" las elecciones en el país latinoamericano, el aspirante ultraderechista a suceder en la presidencia a Gustavo Petro ha recalcado que "el Quitavisas tiene los ojos puestos sobre los corruptos".

"Aún les queda la segunda vuelta para no vender el honor, para no traicionar la patria. Y si aún no están convencidos todos esos politiqueros de hacer lo correcto, les recuerdo que el Gobierno de Estados Unidos está vigilando", ha insistido.

A su vez, De la Espriella ha manifestado tener información de que "los de siempre, Petro y su camarilla de odio" estarían "preparando infundir miedo y desestabilizar" a la ciudad de Cali, en un "desesperado plan para desconocer el resultado electoral del próximo 21" de junio, cuando se disputará la presidencia con el oficialista Iván Cepeda.

"Petro escogió como epicentro a Cali para dividir a la nación y empezar su plan para acabar con nuestra amada Colombia", ha sostenido llamando a no aceptar "bajo ninguna circunstancia la división".

Cabe recordar que en la noche de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, el actual inquilino de la Casa de Nariño puso de manifiesto que no aceptaba los resultados del preconteo electoral que situaban al candidato ultraderechista como ganador de esa ronda frente al izquierdista Cepeda.