De la Espriella participa en un operativo en Bogotá y se encara con los detenidos: "Sabes lo que se te viene"

Archivo - Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha participado durante la madrugada de este miércoles en un operativo policial en la localidad de Usme, en Bogotá, que se ha saldado con incautaciones y 172 detenidos, ante uno de los cuales se ha encarado: "¿Vas a tirar línea aquí, payaso?", le ha espetado.

En el marco de la operación 'Kratos' contra el crimen organizado en la capital colombiana, las autoridades han llevado a cabo esta madrugada 114 registros que han dejado la incautación de una decena de armas de fuego, tres granadas, así como más de cuatro kilos de droga, además de 172 detenidos.

Entre ellos un sujeto conocido bajo el alias de 'Mailo', a quien las autoridades responsabilizan de un atentado ocurrido el 22 de enero en el barrio de Santa Fe que mató una persona. "¿Sabes lo que se te viene, verdad? ¿Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia?", se ha dirigido el presidente colombiano al detenido.

"¿Vas a tirar líneas aquí, payaso? Tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a ver lo duro que muerde el tigre. Bienvenido a la patria milagro", ha seguido De la Espriella, que ha pedido que se encierre a 'Mailo' en una cárcel de máxima seguridad una vez su caso sea judicializado. "La más dura que haya", ha dicho.

"Vamos a ver si eres igual de guapito (...) Esta risita se te va a convertir en llanto. Y bien motiladito te vamos a dejar, oíste. Te vamos a quitar ese motiladito, para que sepas lo duro que muerde el tigre", ha dicho haciendo alusión al corte de pelo que se le realizará al entrar a prisión.

Otro de los tenidos a los que se ha dirigido el mandatario colombiano responde al apodo de 'Piccolino', a quien señala como líder de una banda acusada de cortarle la mano a una mujer y desintegrar en ácido a varias personas secuestradas.

"Machito para cortarle la mano a una pobre mujer, para hacer fechorías, matar gente indefensa, y ni siquiera tienes el valor de levantar la cara, cobarde. Te va a caer todo el peso de la ley", ha interpelado De la Espriella a un 'Piccolino' cabizbajo y fuertemente custodiado por la Policía.