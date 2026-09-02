De la Espriella pide combatir el crimen desde el ámbito local: "No voy a dialogar con el terrorismo"

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante un acto político. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha hecho un llamamiento a alcaldes y entidades regionales a combatir el crimen, incidiendo en que "no se acostumbren a convivir con los problemas", en línea con su mano dura en materia de seguridad por la que ha reiterado su rechazo al diálogo con grupos criminales.

"Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo, lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado dentro del marco de la Constitución y la ley y bajo el amparo del Estado de derecho hasta derrotar al crimen en todas sus expresiones", ha recalcado en un acto en Cúcuta, zona en la que las autoridades colombianas han intensificado sus acciones.

De la Espriella ha incidido en que Colombia durante los últimos cuatro años, en referencia al mandato de Gustavo Petro,"estuvo regida por un gobierno complaciente con el terrorismo" y a su juicio esa experiencia "enseña que la normalización del delito es imposible".

De esta forma, ha señalado que su compromiso es "devolverle la seguridad a la patria por la razón o por la fuerza". "Tengo la decisión, la ardentía, el carácter y la autoridad para hacerlo. Cuento con una fuerza pública vigorosa y con los medios necesarios para derrotar al crimen", ha agregado, para indicar que confía en contar con los mandatarios municipales y distritales como aliados.

El nuevo mandatario colombiano, que no ha cumplido todavía el mes en el cargo, ha señalado que espera poder dejar una Colombia "convertida en un remanso de paz", "donde las familias puedan vivir sin miedo y donde la autoridad legítima del Estado se sienta en cada rincón".

En la misma línea, el ministro de Defensa colombiano, el general Jorge Mora, ha recalcado que "a los terroristas no se les negocia el miedo ni se les concede terreno". "Se les enfrenta con toda la capacidad legítima del Estado", ha incidido tras la ofensiva anunciada en respuesta al ataque del ELN con coche bomba en Cúcuta que se saldó con un muerto y once heridos.

"Lo ocurrido en Cúcuta demuestra que la reacción oportuna de nuestra Fuerza Pública puede marcar la diferencia entre una amenaza y una tragedia", ha dicho, defendido la operación por la que Bogotá asegura haber frustrado otro posible ataque con coche bomba.

Mora ha avisado que Colombia "no se arrodilla ante el terrorismo". "La seguridad de los ciudadanos está primero, y quienes atenten contra ella deben responder ante la justicia", ha señalado.