Estonia impone restricciones de vuelo en su frontera con Rusia

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estonia han impuesto restricciones de vuelo en su frontera oriental con Rusia, una medida que estará en pie varias semanas y que ha sido achacada a las "actividades de tropas rusas y drones ucranianos" en la región rusa de Leningrado, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022.

"Únicamente estamos limitando parte de la actividad de la aviación", ha dicho el comandante de la Fuerza Aérea de Estonia, Riivo Valge, quien ha especificado que estas restricciones estarán en pie entre las 20.00 y las 7.00 horas (hora local) a altitudes de hasta 6.000 metros, según ha recogido la emisora estonia ERR.

"Los que contacten con nosotros y justifiquen sus acciones (...) podrán continuar con sus trabajos", ha dicho, al tiempo que ha explicado que la medida permitirá "que los operadores de vigilancia tengan menos objetos que supervisar". "Si hay un incidente, será más fácil desviar o hacer aterrizar a los aparatos pacíficos", ha sostenido Valge.

En este sentido, ha recalcado que por ahora es demasiado pronto para anunciar cuánto durarán estas restricciones, si bien ha hecho hincapié en que no hay un cambio en la valoración de las Fuerzas Armadas sobre que no existe una amenaza militar inmediata o directa sobre Estonia.