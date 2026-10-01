Estonia prohíbe el paso de grano ruso y bielorruso por su territorio

Archivo - El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna. - Johannes Frandsen/European Counc / Dpa - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estonia han prohibido este jueves el tránsito de grano ruso y bielorruso por su territorio en respuesta a los ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra puertos ucranianos en el marco de la invasión que comenzó hace ya más de cuatro años.

"Rusia ataca puertos Ucranianos, bloquea las exportaciones de grano y luego busca nuevas rutas para su propio grano. Estonia no va a ofrecerles una", ha anunciado el ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha recordado que ya alertó de ello a principios de septiembre: "no hagáis planes para transportar grano ruso a través de Estonia". "Hoy hemos convertido esta alerta en una ley", ha apuntado.

"Junto a Letonia y Lituania, estamos trabajando para garantizar que los puertos del Báltico no se convierten en la ruta para el envío de grano de Rusia", ha aseverado, antes de afirmar que "Rusia no puede sacar adelante una guerra de agresión y luego pretender que los demás están aquí para ayudarle a que su comercio siga fluyendo".

Es por ello que ha remachado que Estonia "no ayudará a financiar la guerra ni hacer que la agresión se sostenga con facilidad".