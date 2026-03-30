Un estudiante mata de varios disparos a un compañero en un colegio de la provincia argentina de Santa Fe

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 15 años ha matado este lunes de varios disparos a un compañero de 13 años en un colegio de la provincia argentina de Santa Fe, en el noreste del país, y herido a otros dos, según ha relatado las autoridades locales.

El secretario de Gobierno del municipio de San Cristóbal, Ramiro Muñoz, ha detallado que el atacante extrajo el arma de fuego de la funda de una guitarra y efectuó cinco disparos a la entrada del patio del centro educativo Mariano Moreno, al inicio de la jornada lectiva, informa el diario 'La Nación'.

El atacante fue reducido e inmovilizado por un trabajador del centro hasta la llegada de la Policía. Uno de los dos heridos ha tenido que ser trasladado a urgencias por heridas de gravedad en la cara y el cuello.

Muñoz ha señalado en declaraciones al canal de televisión TN que el personal docente ha destacado que el asaltante "era buen alumno y mostraba buena conducta". La Policía ha acordonado el centro y las autoridades han enviado a los alumnos a casa y cancelado las clases durante toda la semana.