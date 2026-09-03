Estudiantes de Chile convocan protestas contra el Gobierno de Kast a nivel nacional

El presidente de Chile, José Antonio Kast. - Europa Press/Contacto/Cristobal Basaure Araya

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) ha convocado este jueves protestas en casi una decena de las principales ciudades del país para protestar contra la "represión" y las políticas económicas del Gobierno del presidente ultraderechista José Antonio Kast.

En un comunicado, la ACES ha indicado que en la capital, Santiago de Chile, la marcha partirá desde la parada de metro Baquedano, en la plaza homónima, que y a fue un punto de vital importancia durante las manifestaciones masivas que tuvieron lugar a finales de 2019 en el país.

Ahora, los convocantes han indicado en un comunicado que el objetivo de estas protestas es "defender el futuro" frente a un Gobierno que está "al servicio de los ricos". En este sentido, han hecho un llamamiento a la población a sumarse a las marchas para fortalecer y extender a todo el país las protestas.

Así, han lamentado que el Gobierno y sus aliados internacionales están al servicio de los intereses imperialistas y buscan activamente "precarizar aún más las condiciones de vida de las familias trabajadoras a nivel global". "Utilizan la bandera de la seguridad solo para dotarse de herramientas de control social, enfocándose en criminalizar a la juventud", han añadido.

No es la primera vez que grupos estudiantiles salen a la calle para protestar contra el Gobierno desde que Kast llegó al cargo el pasado mes de marzo. Desde entonces, las manifestaciones se han saldado con decenas de detenidos y críticas desde el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad sobre la supuesta presencia de "encapuchados" que ponen en peligro "la integridad de los transeúntes".

El pasado mes de abril, los protagonizaron otra protesta en la capital para rechazar las políticas de Kast y los recortes presupuestarios anunciados, que tendrán un impacto contundente sobre áreas como la educación, entre otras.

Con estas protestas, que han extendido a nivel nacional para ejercer una mayor presión sobre las autoridades chilenas, los estudiantes buscan propiciar un nuevo paro nacional que obstaculice la agenda económica de Kast.