Etiopía acusa a Eritrea de apoyar al TPLF y tilda a Isaias Afewerki de "padre de los errores de cálculo"

Archivo - El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, durante un acto en Rusia en septiembre de 2025 (archivo) - Sergei Bulkin / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Etiopía han tildado al presidente de Eritrea, Isaias Afewerki, de "padre de los errores de cálculo", tras las acusaciones contra Asmara por el presunto envío de tropas a la región de Tigray (norte) en el marco de la ofensiva del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), rechazadas por las autoridades eritreas, en un nuevo encontronazo entre ambos países.

Getachew Reda, asesor del primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, y antiguo alto cargo del TPLF, ha asegurado que "asumir riesgos calculados nunca ha sido el punto fuerte" de la cúpula del grupo tigriña "en su actual estado residual". "Esto quedó más que demostrado por su reciente y desastroso error de cálculo", ha argumentado, en referencia a la citada ofensiva lanzada por la formación.

"Lo que resulta aún más llamativo es cómo dicho error, típico de su proceder, se vio agravado por la alianza nefasta que la dirección del TPLF forjó con el padre de los errores de cálculo catastróficos: Isaias Afewerki", ha ironizado, antes de apuntar igualmente a "los errores de cálculo de los demás socios menores de la alianza funesta", en referencia a la coalición de grupos opositores y rebeldes creada recientemente y encabezada por el TPLF.

En este sentido, Getachew ha hecho hincapié en que "la cúpula del TPLF y el presidente Isaias han demostrado, si es que hacía falta, su enorme capacidad para arrastrar al olvido absoluto a todos aquellos lo suficientemente insensatos como para confiar en su sabiduría", según un mensaje publicado a través de redes sociales.

"La historia parece haber emitido un veredicto bastante cruel sobre la inclinación del presidente Isaias a las apuestas geopolíticas; resulta ser la más cruel de las ironías que esa alianza con su peor enemigo, el TPLF, esté a punto de provocar la ruina del gran insensato de Asmara", ha zanjado.

El asesor de Abiy ha hecho así referencia al conflicto histórico entre el TPLF y Asmara, en referencia a la guerra entre Etiopía y Eritrea (1998-2000) cuando las autoridades etíopes estaban dominadas por el grupo tigriña, unas hostilidades que se saldaron con un acuerdo de paz firmado en julio de 2018 precisamente por el actual primer ministro etíope, lo que le valió el Premio Nobel de la Paz.

La normalización de relaciones entre Etiopía y Eritrea a raíz de 2018 se vio materializada de hecho en el respaldo de Asmara a Adís Abeba durante la guerra contra el TPLF entre 2020 y 2022, si bien en esta ocasión las autoridades etíopes han acusado a Afewerki de respaldar al TPLF en su ofensiva e incluso de desplegar tropas en Tigray.

El TPLF anunció el 23 de septiembre el inicio de una "guerra defensiva" frente a las tropas federales de Etiopía, después de semanas de tensiones y aumento de los ataques a pesar del acuerdo de paz firmado en 2022 en Sudáfrica. Desde entonces, las fuerzas gubernamentales han anunciado avances, incluida la toma de la capital de Tigray, Mekelle.

El Gobierno etíope dio en julio por disuelto el acuerdo firmado tras la citada guerra desatada en 2020, que dejó entre 100.000 y 600.000 muertos, dependiendo de la fuente. Tras el pacto, Tigray quedó en manos de un gobierno provisional aceptado por las autoridades federales y encabezado por el propio Getachew, quien fue sacado del cargo después de que el TPLF se hiciera en mayo con el control de las autoridades regionales.

El conflicto ha estado acompañado de un repunte de las tensiones entre Etiopía y varios países de la región, entre ellos Eritrea, Egipto y Sudán, a los que Adís Abeba acusa de apoyar a los rebeldes en su ofensiva, con las tensiones sobre la presa en el río Nilo Azul y las exigencias etíopes de obtener una salida al mar Rojo como telón de fondo.