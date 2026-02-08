Etiopía exige a Eritrea la retirada "inmediata" de todas sus fuerzas del país

Archivo - Un ciudadano de Tigray trabaja en un vertedero de la región del norte de Etiopía tras la guerra - Europa Press/Contacto/Ximena Borrazas - Archivo

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno etíope ha exigido a Eritrea que retire inmediatamente a todas sus fuerzas presentes en el país en una escalada de meses de tensión diplomática por las acusaciones de Etiopía sobre el presunto auxilio de fuerzas eritreas a las milicias de la región de Tigray.

En octubre del año pasado, Etiopía acusó a Eritrea de trabajar con una facción del Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) para "lanzar una guerra" contra el país africano, después del conflicto entre 2020 y 2022, que enfrentó a las tropas gubernamentales, entonces apoyadas por Eritrea, contra el grupo rebelde tigriña.

Las autoridades de Eritrea tildaron de "farsa engañosa" las acusaciones de Etiopía y denunciaron un intento de "provocar una guerra" con declaraciones que comparó con un "ruido de sables". Cabe recordar que Eritrea rompió vínculos con su vecino tras quedarse fuera del acuerdo de paz firmado en Sudáfrica entre Etiopía y el TPLF en lo que supuso el final de uno de los conflictos más sangrientos de la historia del África contemporánea, con un mínimo de 100.000 muertos confirmados por el Gobierno etíope (más de 600.000 según la Unión Africana).

A ello se suma además una creciente disputa entre los dos vecinos en los últimos meses, ya que Etiopía ha expresado su deseo de asegurar el acceso al puerto de Assab, en el este de Eritrea. El puerto fue un pilar fundamental de la economía etíope hasta 1991, cuando Eritrea obtuvo su independencia y Etiopía quedó sin salida al mar. Actualmente, Etiopía canaliza aproximadamente el 90% de su comercio marítimo a través de Yibuti.

Ahora, el ministro de Exteriores etíope, Gedion Timothewos, ha denunciado en una carta remitida su homólogo eritreo, Osman Saleh Mohammed, que "las fuerzas eritreas han ocupado durante un tiempo considerable territorio etíope a lo largo de nuestra frontera común, y el Gobierno de Eritrea ha proporcionado asistencia material y apoyo directo a diversos grupos militantes en Etiopía".

"Hemos exigido que se rectifique esta violación de nuestra integridad territorial y soberanía, pero estas reiteradas peticiones han sido desatendidas", ha indicado el ministro etíope antes de denunciar una nueva incursión de tropas eritreas en la frontera nororiental del país, así como nuevas maniobras con grupos rebeldes que "no son meras provocaciones, sino actos de agresión flagrante".

"Para poner fin a esta inaceptable situación, solicitamos formalmente al Gobierno de Eritrea la retirada inmediata de sus tropas del territorio etíope y el cese de toda forma de colaboración con los grupos rebeldes", ha exigido el ministro etíope.

"Nos comprometemos a explorar una relación de respeto mutuo y cooperación que pueda marcar el comienzo de una nueva era de paz y prosperidad entre las poblaciones de nuestros dos países, que tanto comparten", ha remachado el ministro, a la espera de una respuesta de las autoridades eritreas.