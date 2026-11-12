La Eurocámara elige a la luxemburguesa Tilly Metz como nueva vicepresidenta del Parlamento Europeo

Archivo - La eurodiputada luxemburguesa Tilly Metz, del grupo de Los Verdes y nueva videpresidenta del Parlamento Europeo. - ALAIN ROLLAND - Archivo

BRUSELAS 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha elegido este jueves a la eurodiputada luxemburguesa Tilly Metz, del grupo de Los Verdes, como nueva vicepresidenta de la institución, en sustitución del rumano Nicolae Stefanuta, que dejó el cargo tras ser nombrado copresidente de su grupo político.

Metz ha sido elegida en la primera ronda de votación con 423 apoyos, frente a los 114 obtenidos por la candidata búlgara Rada Laykova, del grupo Europa de las Naciones Soberanas, superando así la mayoría absoluta de 269 votos necesaria para acceder al puesto.

En total, han participado en la votación 579 eurodiputados, de los que 42 se han abstenido, por lo que se han contabilizado 537 votos válidos, según ha informado la Eurocámara.

La representante luxemburguesa ocupará la undécima vicepresidencia del Parlamento y ejercerá el cargo durante el tiempo que restaba del mandato de su predecesor, tal y como establece el reglamento de la institución para cubrir las vacantes.

La Mesa del Parlamento está formada por su presidenta, Roberta Metsola, catorce vicepresidentes y cinco cuestores, y su composición debe reflejar, en términos generales, el peso de los distintos grupos políticos en la Cámara.

Los vicepresidentes son elegidos mediante votación secreta y necesitan obtener la mayoría absoluta de los votos emitidos, mientras que las candidaturas pueden ser presentadas por un grupo político o por al menos una vigésima parte de los miembros de la Eurocámara.