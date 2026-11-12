La Eurocámara exige a Moscú la devolución inmediata de los más de 20.000 niños ucranianos deportados a Rusia

Archivo - Manifestación con carros de bebé vacíos que simbolizan a los niños víctimas de la guerra en Ucrania. - LUKASZ KOBUS - Archivo

BRUSELAS, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha exigido este jueves a Rusia la devolución "inmediata, segura e incondicional" de todos los niños ucranianos deportados o trasladados por la fuerza desde el inicio de la invasión de Ucrania, después de constatar que al menos 20.651 menores han sido víctimas de estas prácticas, y ha reclamado que su regreso sea una "prioridad" en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra.

Así lo han reclamado los eurodiputados en una resolución aprobada por 536 votos a favor, ocho en contra y 37 abstenciones, en la que condenan las deportaciones sistemáticas, las adopciones ilegales, el adoctrinamiento y la militarización de menores ucranianos por parte de Rusia, a la que recuerdan su responsabilidad de respetar los derechos de todos los niños que se encuentran bajo su control.

En concreto, la Eurocámara ha advertido de que la devolución de los menores constituye una obligación en virtud del Derecho Internacional y que, por tanto, "nunca debe utilizarse como instrumento de negociación" ni condicionarse a concesiones territoriales, intercambios de prisioneros u otros acuerdos políticos entre Moscú y Kiev.

Según los datos recogidos en la resolución, hasta septiembre de 2026 se habían verificado 20.651 casos de deportación o traslado forzoso de niños ucranianos por parte de Rusia, mientras que se estima que aproximadamente 1,6 millones de menores permanecen en territorios bajo ocupación rusa. Hasta el pasado 28 de octubre, un total de 2.752 niños deportados, trasladados por la fuerza o rescatados de territorios ocupados habían conseguido regresar.

LUGAR CENTRAL EN LAS NEGOCIACIONES DE PAZ

Los eurodiputados han insistido además en que el retorno de todos los menores debe ocupar un lugar central en cualquier iniciativa diplomática encaminada a poner fin a la invasión rusa, al considerar que "ninguna paz duradera puede ignorar los derechos de estos niños ni la rendición de cuentas de los responsables" de vulnerarlos.

En este sentido, han pedido a los Estados miembro que refuercen la cooperación con Ucrania y las organizaciones internacionales para acelerar la identificación, localización y repatriación de los menores desaparecidos o deportados, así como que amplíen las sanciones europeas contra los funcionarios y entidades implicados en estas prácticas.

Por otra parte, el Parlamento Europeo ha reiterado su pleno respaldo al Tribunal Penal Internacional (TPI) y a las órdenes de detención dictadas contra el presidente ruso, Vladimir Putin, y la comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, por el presunto crimen de guerra de deportación y traslado ilegal de menores ucranianos.

No obstante, la Eurocámara ha advertido de que la exigencia de responsabilidades no debe limitarse a los máximos dirigentes rusos, sino extenderse a "toda la cadena de personas y entidades" que han participado o facilitado estas deportaciones, y ha defendido una mayor colaboración entre Europol, Eurojust y las autoridades ucranianas para recopilar información y localizar a los niños desaparecidos.