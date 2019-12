La Eurocámara pide a los líderes europeos que aborden el asesinato de la periodista Daphne Caruana en Malta

Publicado 12/12/2019 17:38:52 CET

Una delegación de eurodiputados ha detectado "serias deficiencias y amenazas" a la investigación y pide al Consejo Europeo que se pronuncie

BRUSELAS, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha pedido al del Consejo Europeo, Charles Michel, que lleve "cuanto antes" ante los jefes de Estado y de Gobierno de la UE el caso del asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, un crimen cuya investigación está salpicando al propio Gobierno. El primer ministro maltés, el socialdemócrata Joseph Muscat, asiste a la cumbre.

La petición procede de una delegación de la Eurocámara, concretamente de la Comisión de Libertades, que visitó Malta la semana pasada y encontró indicios "alarmantes y que requieren una acción urgente", según la carta que esta delegación envió a Sassoli, a la que ha tenido acceso Europa Press.

El mensaje se lo ha trasladado Sassoli a Michel este jueves, coincidiendo con un Consejo Europeo. Sin embargo, fuentes de la UE han asegurado que el asunto no se ha tratado, al menos durante la primera parte de la reunión, en la que ha estado presente Sassoli.

Daphne Caruana Galizia, una periodista de investigación muy conocida en su país, fue asesinada con una bomba colocada en su coche en octubre de 2017. Más de dos años después, un taxista ha confesado haber actuado como intermediario entre los tres asesinos materiales y quien lo encargó, apuntando a un poderoso empresario. Pero también dijo que, una vez encargado el asesinato, recibió un sueldo del Gobierno durante varios meses y que le llamaron de la oficina del primer ministro. El jefe de Gabinete de Muscat, Keith Schembri, ha dimitido y ha sido interrogado en relación con el caso.

Ante las revelaciones, Muscat ha anunciado que dimitirá el 12 de enero, pero a los eurodiputados les preocupa la "dimisión aplazada del primer ministro" y la suspensión del Parlamento, porque les parece "un riesgo serio, real o percibido, de que la investigación e investigaciones relacionadas queden comprometidas".

"La investigación ha llegado a un punto crucial y cualquier riesgo de interferencia política o de otro tipo debe excluirse categóricamente", dice la carta de los eurodiputados, que se hace eco de las últimas revelaciones, que apuntan a "miembros senior" del Gobierno maltés y su Gabinete,

Precisamente por la "rápida evolución de la situación", los eurodiputados creen que los jefes de Estado y de Gobierno deberían tomar posición en este Consejo Europeo. La misiva lleva la firma del socialista Juan Fernando López Aguilar, como presidente de la Comisión de Libertades de la Eurocámara y del Grupo de Seguimiento del Estado de Derecho, y de la liberal neerlandesa Sophie In't Veld.

SÁNCHEZ: "NO LO HE PENSADO, DEBERÍAMOS REFLEXIONAR"

A su llegada al Consejo Europeo, al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se le ha preguntado si las instituciones europeas deberían abrir una investigación formal sobre la Justicia maltesa: "No lo he pensado, es algo que deberíamos reflexionar en el Consejo Europeo, pero no tengo respuesta concreta a su pregunta", ha sido su respuesta.

La delegación de eurodiputados se entrevistó con miembros de la Policía, la Justicia, políticos, periodistas y sociedad civil y encontró "serias deficiencias y amenazas a la legalidad" en la investigación del asesinato y una "posible interferencia política" en la misma, pero también en ámbitos más amplios de persecución de la corrupción y el blanqueo. Los eurodiputados presentarán un informe detallado ante la Eurocámara que debatirá el asunto el martes y someterá a votación una resolución el jueves.