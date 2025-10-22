La Eurocámara pide a la UE apoyo sostenido a la oposición bielorrusa

El candidato bielorruso, Sergei Tijanovski, y la lider de la oposición, Svetlana Tijanovskaya, en el pleno de Estrasburgo. - FRED MARVAUX

BRUSELAS 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo ha pedido este miércoles a la Unión Europea que mantenga un apoyo sostenido a la oposición bielorrusa, incluyendo la liberación de los presos políticos encarcelados por el régimen de Aleksander Lukashenko y la celebración de elecciones libres y justas con observación internacional.

En una resolución, los eurodiputados expresan su solidaridad con los opositores bielorrusos, exige su liberación inmediata y pide la compensación y la restauración de sus derechos, al señalar el uso indebido de los sistemas judicial y de fuerzas de seguridad por parte de Minsk para violar los Derechos Humanos.

La iniciativa rechaza cualquier votación en el contexto de la actual represión en Bielorrusia, asegurando que "no puede cumplir con los estándares democráticos", por lo que pide nuevas elecciones libres y justas bajo observación internacional y advierte del uso de los presos políticos para negociar con países occidentales.

Reiterando la ilegitimidad del mandato de Lukashenko, los eurodiputados piden a la UE a garantizar apoyo político, financiero y de seguridad para la oposición y a cooperar con otros países para unirse a la política de no reconocimiento.

En este sentido, la Eurocámara aboga por que la UE y las organizaciones internacionales formalicen la representación de las fuerzas democráticas bielorrusas en foros internacionales, tales como las asambleas parlamentarias del Consejo de Europa, la OSCE y la OTAN.

Y pide apoyo a la sociedad civil bielorrusa, los medios de comunicación independientes, los estudiantes y los profesionales exiliados a través de visados, becas, ayudas y medidas de protección.