La Eurocámara sancionará a la 'número 2' de los socialistas por acosar a su asistente

BRUSELAS, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento Europeo sancionará a la eurodiputada portuguesa Maria Joao Rodrigues, 'número 2' del grupo socialista en el Hemiciclo, por acoso psicológico a su asistente parlamentaria, ha anunciado este jueves la institución europea en el inicio de la sesión plenaria a través de uno de sus vicepresidentes.

"Después de estudiar la declaración escrita de la eurodiputada afectada, el presidente (Antonio Tajani) ha decidido imponer una sanción a Maria Joao Rodrigues por su comportamiento hacia su asistente acreditada, que es considerado acoso psicológico", ha anunciado el checo Pavel Telicka, antes de dar paso al primer debate del día.

Joao Rodrigues ocupa una de las vicepresidencias del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo y suele sustituir al presidente, el alemán Udo Bullman, en los debates en los que éste no participa. Sin embargo, no forma parte de la lista de candidatos del Partido Socialista portugués para las elecciones europeas de finales de mayo.

La decisión ha sido tomada después de que llegara una queja a la comisión parlamentaria que se encarga de evaluar la conducta de los eurodiputados y ya ha sido comunicada a la eurodiputada socialista, que tiene la opción de recurrir.

Según establece el reglamento interno del Parlamento Europeo, la sanción podría consistir en una amonestación, la pérdida de las dietas para gastos de estancia durante un periodo de dos a treinta días o la suspensión temporal durante el mismo plazo de la participación en todas o una parte de las actividades de la Eurocámara (sin perjuicio del derecho de voto).

También podría denegarse a Joao Rodrigues la posibilidad de representar al Parlamento Europeo en una delegación interparlamentaria, una conferencia interparlamentaria o cualquier foro interinstitucional durante un plazo máximo de un año.

La sanción, sin embargo, podría no tener efectos prácticos porque se ha anunciado el último día de sesión plenaria antes de las elecciones europeas de mayo y, al no presentarse a las mismas, Joao Rodrigues no formará parte del Hemiciclo que salga de los comicios.