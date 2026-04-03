La eurodiputada francopalestina Rima Hassan denuncia "acoso político judicial" por sus ideas políticas

Archivo - La eurodiputada francopalestina Rima Hassan - Europa Press/Contacto/Julien Mattia - Archivo

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada francopalestina Rima Hassan, del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), ha negado este viernes que el motivo de su detención en la víspera fuera la "posesión de drogas", y ha asegurado que está siendo víctima de un "auténtico acoso político judicial" por sus ideas políticas.

En rueda de prensa, ha denunciado ser "objeto de un auténtico acoso judicial político debido, y exclusivamente debido, a (sus) opiniones políticas", en particular por su activismo en favor de la causa palestina.

"Esta dinámica de acoso comenzó desde mi entrada en la política (y) no ha cesado desde entonces (...) Estas tormentas mediáticas han contribuido a agravar la situación, a distorsionar la realidad y la verdad", ha lamentado.

Así, ha defendido "poder expresar libremente" sus opiniones "con la radicalidad que yo elijo, con el tono que yo elijo y con los medios que debo poder elegir en el marco del ejercicio de mi mandato".

Hassan fue detenida, y horas después puesta en libertad, a su llegada a una comisaría de policía donde había sido citada para declarar sobre un caso sobre supuesta apología del terrorismo. "Toda la información que hace referencia a la posesión de drogas es falsa y ha sido difundida a sabiendas con el único fin de perjudicarme en el marco de los procedimientos de los que soy objeto, y me reservo el derecho de emprender acciones legales al respecto", ha dicho en redes sociales, donde ha explicado que llevaba consigo "CBD (cannabidiol) con fines médicos".

"De los dos productos de CBD que llevaba, uno se ha analizado y se ha comprobado que cumple con lo que se vende legalmente, y el segundo, según los investigadores, contenía trazas de droga sintética que se habría añadido a la resina de CBD. Simplemente se están llevando a cabo comprobaciones sobre el origen de este CBD para corroborar mis declaraciones", ha relatado.

La política de 33 años tiene un proceso abierto en su contra por una publicación en X --posteriormente borrada-- del pasado 26 de marzo. "Dediqué mi juventud a la causa palestina. Mientras haya opresión, la resistencia no solo será un derecho, sino un deber", decía la publicación, citando al japonés Kozo Okamoto, condenado en 1972 por un atentado terrorista en el aeropuerto de Lod, Israel.

En este sentido, el abogado de Hassan, Vincent Brengarth, también presente en la rueda de prensa, ha calificado la detención de "totalmente ilegal" y denunciado un "abuso del procedimiento (...) por parte de la Fiscalía" a la que acusa de tratar de "eludir la inmunidad parlamentaria" de la que goza la eurodiputada.

Así, ha considerado que su mensaje fue "una simple cita, sin la menor provocación y sin la menor apología" y que, al borrarlo, su clienta actuaba con "una lógica de apaciguamiento". "En ningún momento hace apología del terrorismo ni provoca de ninguna manera los actos que se le imputan a esta persona", ha afirmado al tiempo que ha señalado que la detención se debe a que "se trata de Rima Hassan".

Líderes de LFI como Jean-Luc Mélenchon y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Clemence Guetté, han relacionado la detención de Hassan con la denominada Ley Yadan, que será sometida a debate dentro de sos semanas en el Parlamento, y que busca incluir la "negación de Israel" como una "forma de antisemitismo".

Su "objetivo es castigar cualquier crítica a la política del régimen israelí (..) No bajaremos la vista. Nada ni nadie nos intimidará", ha asegurado Guetté en redes sociales.