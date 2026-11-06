Evacuada la sede de la televisión pública de Irlanda por un aviso de bomba

Archivo - Bandera de Irlanda. - Lev Radin / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La televisión pública de Irlanda, RTÉ, ha sido evacuada este viernes tras recibir una amenaza de bomba a través de un correo electrónico, un episodio que llega en plena ola de avisos similares a aeropuertos y vuelos en Europa.

La propia RTÉ ha confirmado que los trabajadores de la cadena, incluyendo presentadores, han tenido que ser evacuados, por lo que la programación se ha visto alterada, pasando a emitirse programas ya grabados.

Por su parte, la Policía irlandesa ha señalado que está al tanto de la amenaza vertidas contra medios de comunicación en Irlanda y el resto de Europea e investiga los casos registrados en el país.

Esta amenaza de bomba llega después de que el jueves una decena de vuelos entre aeropuertos europeos recibieran mensajes en la misma línea, incluidos tres que despegaron desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas o tenían la capital de España como destino.

Irlanda del Norte ya registró un incidente similar hace unas semanas cuando centenares de escuelas recibieron falsas alarmas "islamistas", avisando de artefactos explosivos en los centros educativos.