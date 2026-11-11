Evacuadas decenas de escuelas en Italia tras avisos de bomba en unos 300 centros educativos

Evacuación de un centro educativo en Milán. - Marco Ottico / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Italia han evacuado este miércoles unas decenas de escuelas de todo el país tras un correo electrónico anónimo masivo que ha avisado de una amenaza de bomba en unos 300 centros educativos, sin que en todo caso se desprenda un riesgo real a la seguridad.

"Unas 300 escuelas de toda Italia han recibido correos electrónicos con amenazas de bomba, aunque se espera que la cifra aumente", ha declarado el ministro de Educación, Giuseppe Valditara, en declaraciones recogidas por el diario italiano La Stampa.

En todo caso el titular de Educación ha enviado un mensaje de calma incidiendo en que "no debe cundir la alarma". "Del contenido del correo electrónico se desprende claramente que el riesgo real es prácticamente inexistente", ha señalado.

Valditara ha sostenido así que "lo más probable" es que se trate de un "ciberataque", aunque ha incidido en que ahora los protocolos deben realizarse con la participación de los servicios de seguridad.

No es el primer incidente de este estilo, ya que en los últimos días unos 280 directores de centros en Italia recibieron un correo electrónico en estos términos.

Por su lado, el Ejecutivo italiano ha incidido en que "sigue de cerca" la situación con los avisos de bomba en las escuelas. "Las fuerzas de seguridad y las instituciones de todos los niveles están trabajando para supervisar la situación y transmitir tranquilidad a los ciudadanos, las familias y el personal de los centros educativos", ha remarcado en un comunicado recogido por medios.