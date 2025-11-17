Evacuados los residentes de dos localidades de Rumanía fronterizas con Ucrania por un ataque ruso

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rumanas han ordenado este lunes la evacuación de los residentes de dos localidades de Rumanía ubicadas en las orillas del río Danubio, que hace de frontera con Ucrania, por un ataque ruso contra un barco cargado de combustible en la costa ucraniana, en la que ha sido la primera medida de este tipo en el país como consecuencia de un bombardeo lanzado por el Ejército de Rusia.

En un primer momento, los residentes de la localidad de Plauru han sido reubicados temporalmente después de que la embarcación atacada se incendiara. Las autoridades han tomado esta decisión por la proximidad y la naturaleza de la carga a bordo, así como por la posibilidad de la propagación de las llamas.

Posteriormente, han decidido también evacuar a los residentes de Ceatalchioi, a raíz de las estimaciones de la Comisión Nacional para el Control de Actividades Nucleares sobre el riesgo de explosión que supone el buque, según informa el diario rumano 'Libertatea'.

El Ministerio de Defensa rumano había confirmado a primera hora de la mañana que las tropas rusas habían llevado a cabo un ataque contra zonas en Ucrania pero cerca de la frontera, a la altura del condado de Tulcea, en la noche del domingo al lunes, si bien no han detectado "intrusiones sin autorizar" en su espacio aéreo.

"Los sistemas de vigilancia detectaron y rastrearon objetivos en el espacio aéreo ucraniano, cerca del condado de Tulcea. El Ministerio notificó (...) sobre la necesidad de establecer medidas de alerta para la población del norte del condado. Se envió un mensaje de alerta a las 02.30 horas (hora local)", reza un comunicado.

La cartera ministerial ha indicado que realizará "búsquedas en las zonas donde puedan existir riesgos derivados de la situación ocurrida anoche", mientras que ha informado "en tiempo real" a la OTAN "sobre la situación" en la frontera con Ucrania.

Asimismo, ha condenado "enérgicamente" estos ataques perpetrados contra objetivos civiles e infraestructura ucraniana, "los cuales son injustificados y constituyen una grave violación del Derecho Internacional".