Ex líder del PSD insta a Montenegro a pedir el voto por el socialista António José Seguro

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rui Rio, antiguo líder del Partido Social Demócrata (PSD) y candidato en las legislativas de 2022, ha anunciado que votará por el socialista António José Seguro en la segunda vuelta de las presidenciales del 8 de febrero y ha animado al primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, a seguir los principios de la formación y declararle "no es no" al otro candidato, el líder de Chega, André Ventura.

Rio es el último de una larga lista de dirigentes de la derecha portuguesa en anunciar que votarán por Seguro en la segunda vuelta de las presidenciales y al igual que otras figuras del PSD, como el expresidente Aníbal Cavaco Silva, ha encuadrado en un plano que va más allá de ideologías. "Es un voto por la decencia o un voto por el populismo", ha valorado en una entrevista para CNN.

"Voy a votar por António José Seguro", ha declarado Rio, quien en estas elecciones se desempeñó como director de campaña de Henrique Gouveia e Melo, quien debería en los próximos días, ha afirmado, hablar sobre esta cuestión, tal y como ya hicieron otros aspirantes, como Luís Marques Mendes, del PSD.

"No creo que esto sea unas elecciones entre izquierda y derecha, estos es un voto por la decencia o por el populismo y la demagogia", ha defendido Rio, para quien el líder de la ultraderecha "no tiene perfil de presidente de la república".

Así, ha asegurado que Ventura sería "un presidente populista" que "no tendría problemas en mentir" y "utilizar argumentos falaces" y la demagogia para conseguir sus objetivos. "Un presidente de Tik Tok", ha rematado.

Por todo ello, ha animado al primer ministro a romper su neutralidad pública y "en base a los principios de la dirección nacional del PSD" diga "no es no" a Chega y "pida el voto" para Seguro, a quien ha definido como un "hombre moderado".

No obstante, se ha puesto en la piel de Montenegro y entiende que "en lo táctico" no haya optado por dar este paso ya que colocaría también al partido en una situación delicada, expuesto, sobre todo, del lado de quien no apoye.

El 8 de febrero los portugueses votan en una inédita segunda vuelta de las presidenciales, después de cuatro décadas resolviéndose la cita en primera mano. Seguro, que se impuso con el 31% de los votos, lograría ahora el 60% de los apoyos, muy por delante de Ventura que obtendría un 24%, cifra similar a la obtenida el 18 de enero. Los indecisos se sitúan en un 15%.