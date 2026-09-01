El ex primer ministro británico Keir Starmer renuncia a su escaño para dedicarse a "asuntos internacionales"

Archivo - El ex primer ministro de Reino Unido Keir Starmer. - Thomas Krych / Zuma Press / Europa Press / Contact

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro británico Keir Starmer ha anunciado este martes que ha decidido renunciar a su escaño como diputado del Partido Laborista para pasar a dedicarse enteramente a "asuntos internacionales", en una decisión que llega aproximadamente un mes después de que dejara el cargo como jefe de Gobierno.

"Durante el verano, he tenido tiempo para reflexionar y reconsiderar mi futuro. He decidido que ahora es el momento adecuado para dejar mi cargo como diputado por Holborn y San Pancracio y ceder el testigo a un sucesor o sucesora. Ha sido un honor y un privilegio representar a la mejor circunscripción del país desde que asumí el cargo hace 11 años", ha indicado en una carta que ha compartido en redes sociales.

Así, ha especificado que "es el momento de dar un paso a un lado y centrarme en otros asuntos: asuntos internacionales que incluyen ámbitos como la defensa, la seguridad, el comercio y la tecnología en un mundo en constante cambio". "También continuaré trabajando con otros, como lo he hecho durante muchas décadas, para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas", ha aseverado.

Starmer ha dicho sentirse "inmensamente orgulloso" de haber representado a su circunscripción y ha dado las gracias a todos aquellos "con los que ha tenido la suerte de trabajar a tantos niveles". "Quiero darles las gracias por darme todo el apoyo que necesitaba mientras sacaba al partido de la ruina moral, financiera y política en la que se encontraba para lograr una victoria histórica en las elecciones de 2024", ha sostenido.

Asimismo, ha hecho hincapié en que durante sus dos años al frente de Downing Street ha logrado "estabilizar la economía, reconstruir los servicios públicos e invertir amplias cuantías en materia de defensa y seguridad". "También hemos comenzado a sacar a miles de niños de la pobreza y hemos iniciado la transformación de la reputación de Reino Unido a ojos de nuestros socios internacionales", ha destacado.

Por último, ha vuelto a agradecer el trabajo de su equipo como diputado, el cual "ha trabajado sin descanso para servir a la población" de Holborn y San Pancracio. "No podría haberlo hecho sin ellos. Ahora se abre un proceso para elegir a mi sucesor. Quienquiera que tenga la suerte de convertirse en el candidato laborista para ocupar el escaño tendrá todo mi apoyo, y seguiré ofreciendo mi respaldo total al primer ministro y a este Gobierno laborista", ha aclarado.