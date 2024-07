El ex primer ministro de Irlanda Leo Varadkar descarta presentarse a las próximas elecciones

Archivo - El ex primer ministro irlandés Leo Varadkar

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro de Irlanda Leo Varadkar y ex líder Fine Gael ha anunciado que no se presentará a las próximas elecciones, previstas para 2025, y espera que el partido pueda asegurar su asiento en el distrito electoral que representa, Dublín Oeste.

"He tomado esta decisión en un momento en que el partido Fine Gael está en buena forma", ha indicado en un comunicado, agregando que completará su mandato en el Parlamento irlandés o Dáil y seguirá siendo parlamentario hasta su disolución.

Varadkar ha afirmado que "ha llegado el momento" de "explorar nuevas opciones y oportunidades". "Nunca me he visto como un político de carrera y estoy dispuesto a ver cómo puedo contribuir a la sociedad de otras maneras", ha señalado en un comunicado.

El anuncio de Varadkar, de 45 años, se produce semanas después de que el ex líder adjunto de Fine Gael, Simon Coveney --quien fuera ministro de Exteriores y de Defensa-- descartara presentarse a los próximos comicios, poniendo fin a su larga carrera política.

Varadkar asumió el cargo como el primer ministro más joven de Irlanda en 2017. Dimitió el pasado mes de marzo después de la clara derrota en referéndum de la propuesta de reforma de la Constitución que impulsó su Gobierno con el objetivo de modernizar la Carta Magna.