El ex primer ministro Nuri al Maliki rechaza la "flagrante interferencia" de EEUU en Irak tras las amenazas de Trump

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro iraquí Nuri al Maliki ha rechazado este miércoles la "flagrante interferencia" de Estados Unidos en los "asuntos internos" de Irak tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la retirada de ayuda al país si reeligen al político en el cargo.

"Rechazamos categóricamente la injerencia flagrante de Estados Unidos en los asuntos internos de Irak y consideramos que constituye una violación de su soberanía, una violación del sistema democrático después de 2003, y una infracción de la decisión del Marco de Coordinación de elegir a su candidato para el cargo de primer ministro", ha expresado en redes sociales.

Al Maliki ha subrayado que el "diálogo entre países es la única vía política" para resolver diferencias y no "recurrir al lenguaje de las amenazas". "Por respeto a la voluntad nacional y a la decisión Marco de coordinación garantizada por la Constitución iraquí, continuaré trabajando hasta el final", ha apuntado.

Esto se produce después de que Trump amenazara con cortar la ayuda a Irak si se reelegía a Al Maliki (2006-2014) como primer ministro. "La última vez que estuvo en el poder el país se sumió en la pobreza y el caos total. No se debe permitir que eso vuelva a suceder", dijo el magnate republicano en un mensaje en redes sociales en donde calificó sus políticas de "descabelladas".

Estaba previsto que los diputados iraquíes votaran en la víspera al nuevo presidente del país y que el futuro jefe de Estado encargara a Al Maliki la formación del próximo gobierno, si bien el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, pospuso la sesión.

En Irak rige un acuerdo de cuotas sectario a raíz de la invasión estadounidense de 2003 que establece que el presidente del Parlamento debe ser miembro de la comunidad suní, mientras que el primer ministro ha de ser chií y el presidente del país debe ser kurdo.