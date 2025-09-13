La ex primera ministra noruega Erna Solberg deja el Partido Conservador tras un duro revés electoral

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ex primera ministra de Noruega, Erna Solberg, ha anunciado este viernes que abandonará la dirección del Partido Conservador del país tras obtener en los comicios del pasado lunes el peor desempeño electoral de la formación en los últimos 16 años.

Solberg, de 64 años y que ha liderado el partido durante más de 20 años --incluidos ocho años al frente del Gobierno--, ha precisado desde Gardermoen, en las afueras de Oslo, que su renuncia se hará oficial durante la convención del partido prevista para febrero del próximo año, según ha recogido la agencia de noticias Bloomberg.

La decisión de Solberg llega después de que los Conservadores --que hace apenas un año eran la principal fuerza política del país-- descendieran al tercer lugar en las elecciones parlamentarias, con apenas un 14,6 por ciento (24 escaños) del respaldo popular.

La formación fue superada tanto por el Partido Laborista, actualmente en el poder, que se hizo con el 28,2 por ciento y 54 de los 169 escaños del Parlamento unicameral noruego (Storting), como por el ultraderechista Partido del Progreso (23,9 por ciento y 47 escaños).

La propia Solberg reconoció tras el recuento el duro revés que suponían esos resultados, los peores para la formación desde 2005. "Ya podemos decir que el Partido Conservador va a estar en la oposición durante la próxima legislatura", apuntó la dirigente conservadora, cuestionada ya entonces como líder por varias voces dentro de su propia formación.