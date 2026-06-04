El exasesor de Trump John Bolton se declarará culpable por manejo indebido de información clasificada

Archivo - El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump John Bolton - Europa Press/Contacto/Bob Daemmrich - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato, ha llegado un acuerdo con la Justicia por el que se declarará culpable de un único cargo por manejo indebido de información clasificada.

El acuerdo incluye una multa valorada en más 2,25 millones de dólares (casi dos millones de euros) y una pena que puede llegar a los 60 meses de cárcel, lo que pondría fin a una veintena de acusaciones que amenazaba a Bolton con millones de dólares en honorarios legales y décadas de prisión, según han confirmado fuentes a la cadena de televisión estadounidense MS Now.

En todo caso, el acuerdo de culpabilidad de Bolton --que comparecerá ante un juez el próximo 26 de junio-- no recoge filtraciones de información clasificada a medios de comunicación ni a gobiernos extranjeros, puesto que el exasesor de Trump alega que "solo" su esposa y su hija tuvieron acceso a los secretos de Estado.

Bolton, quien se convirtió en un acérrimo crítico del presidente tras trabajar para él entre 2018 y 2019, fue imputado en octubre del pasado año de una veintena de cargos por manejo indebido de documentos clasificados, en particular por transmitir y retener ilícitamente información de defensa nacional.

Bolton supuestamente transmitió documentos clasificados como de alto secreto a través de cuentas personales de correo electrónico y aplicaciones de mensajería. Estos documentos contenían información sobre futuros ataques, adversarios extranjeros y relaciones de política exterior.

La acusación también alega que Bolton retuvo ilegalmente documentos confidenciales -sobre líderes de una adversario, fuentes y recopilaciones utilizadas para obtener declaraciones sobre un adversario extranjero- en su domicilio.

Meses antes de su imputación, el FBI registró su domicilio en Bethesda, en el estado de Maryland. Tras dejar la Administración Trump, Bolton publicó un libro sobre sus andanzas en la Casa Blanca titulado 'La habitación donde ocurrió' en el que describió al presidente estadounidense como un incompetente.