El exministro de Justicia polaco Zbigniew Ziobro, buscado por corrupción, huye a EEUU

Archivo - Zbigniew Ziobro - Europa Press/Contacto/Fot. Tedi/Newspix.Pl

VARSOVIA 10 May. (DPA/EP) -

El exministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, buscado en su país por sospecha de corrupción, ha abandonado Hungría y ahora se encuentra en Estados Unidos, según ha confirmado este domingo en una entrevista.

"Llegué ayer", dijo el político de 55 años, perteneciente al partido Ley y Justicia (PiS), a la cadena Telewizja Republika el domingo, antes de describir a Estados Unidos como "la democracia más fuerte del mundo".

La Fiscalía polaca investiga a Ziobro por 26 presuntos delitos, entre ellos la presunta pertenencia a una organización criminal y la malversación de fondos por un valor aproximado de 40 millones de dólares.

Los fiscales afirman que, de ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 25 años de prisión. Ziobro ha calificado las acusaciones de "absurdas" y afirma ser víctima de una persecución política.

Ziobro huyó a Hungría el año pasado junto con su exviceprimer ministro, Marcin Romanowski, donde ambos recibieron asilo político del entonces primer ministro Viktor Orbán. Ambos hombres son miembros del PiS, partido que gobernó Polonia entre 2015 y 2023.

El nuevo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ya había indicado que su Gobierno dejaría de ofrecer protección a los dos políticos.

La salida de Ziobro podría tensar las relaciones entre Polonia, Hungría y Estados Unidos. El actual ministro de Justicia polaco, Waldemar Öurek, ha avisado que Varsovia solicitaría aclaraciones a ambos países sobre el fundamento legal que permitió a Ziobro salir de Hungría y entrar en Estados Unidos sin la documentación necesaria.

El Ministerio de Asuntos Exteriores polaco había declarado inválido el pasaporte de Ziobro tras su vuelo a Hungría. Öurek también anunció que Polonia presentaría una solicitud de extradición a Estados Unidos.

Desde Estados Unidos, Ziobro afirmó no temer a los procesos judiciales. "Un tribunal estadounidense independiente es, sin duda, un tribunal independiente, así que si quieren iniciar un proceso de extradición, que lo hagan", ha dicho.