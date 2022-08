El éxodo cubano hacia Estados Unidos supera ya las crisis de los ochenta y los noventa

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La llegada de migrantes cubanos a Estados Unidos ha superado en los últimos meses las cifras de las crisis de 1980 y 1994, según el Centro para la Democracia y el Desarrollo en las Américas, que alerta de los efectos de la actual crisis económica que atraviesa la isla.

Las autoridades fronterizas estadounidenses han interceptado en el actual año fiscal a casi 178.000 personas, más que si se combinan el conocido como éxodo del Mariel y la crisis de los balseros, informa el 'think tank' con sede en Washington.

Cuba arrastra una crisis económica agravada por la pandemia, que redujo a mínimos el turismo, y sufre también problemas energéticos que se traducen en apagones. El abogado Pedro Freyre, un demócrata que participó activamente en el acercamiento de Estados Unidos a Cuba durante la etapa de Barack Obama, anticipa en declaraciones a Reuters que "las cosas van a ser peores este año".

No obstante, y pese a la ola de protestas sin precedentes de julio de 2021, Freyre no percibe una amenaza inminente para el Gobierno de Miguel Díaz-Canel. "El sistema es muy frágil y se está deshilachado en los bordes, pero no creo que se rompan las costuras", explica.

Las autoridades cubanas esperaban que, con Joe Biden en la Casa Blanca, Washington diese marcha atrás a las sanciones impuestas en la etapa de Donald Trump, algo que por ahora no se contempla. De hecho, Freyre da por hecho que no habrá cambios a corto plazo por la cercanía de las elecciones parlamentarias.

Sí abre la puerta a ciertos retoques, por ejemplo para permitir la financiación del sector empresarial en Cuba, que lucha por abrirse camino tras décadas de estricto control del Estado.