Explota un gasoducto en Siria por razones desconocidas y deja sin servicio a tres centrales eléctricas

Archivo - Un bombero sirio combatiendo las llamas de un gasoducto de gas natural afectado por una explosión - -/Sana/dpa - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La explosión de un gasoducto en una planta de la Compañía de Electricidad de Siria en el noroeste del país ha provocado un incendio en la misma y ha dejado fuera de servicio a tres centrales eléctricas al provocar la interrupción de su suministro gasístico.

"La Compañía de Electricidad de Siria anuncia que las centrales eléctricas de Deir Ali, Nasiriya y Tishrín están fuera de servicio debido a una explosión en un gasoducto en la planta de Tishrín", ha anunciado la empresa en un comunicado en el que subraya que la explosión "ha interrumpido el suministro de gas necesario para el funcionamiento de las centrales" y que ha provocado un incendio.

La paralización de estas centrales "conlleva una reducción temporal de la capacidad de generación disponible", ha anotado la empresa, advirtiendo de que ello "afectará temporalmente a los horarios de suministro eléctrico e incrementará el racionamiento".

Poco después, la Compañía ha informado de que "los Bomberos y equipos especializados han extinguido el incendio" en cuestión, si bien "continúan los trabajos en el lugar para asegurar la zona y evaluar los daños causados por el incidente, mientras se lleva a cabo una investigación para determinar la causa de la explosión", que, por el momento, sigue siendo una incógnita.

La extinción y las subsecuentes actuaciones "permitirán adoptar las medidas técnicas necesarias y reactivar gradualmente las centrales afectadas", ha agregado la empresa, que ha confirmado que no se han registrado víctimas humanas como consecuencia de la explosión.

EL MINISTRO DE ENERGÍA CONSIDERA LA POSIBILIDAD DE UN SABOTAJE

Al lugar de los hechos se ha desplazado el ministro de Energía, Mohamed al Bashir, que ha precisado en declaraciones a los medios que "se desconoce si se trató de un fallo técnico, un ataque dirigido o un acto de sabotaje". "Aún no está claro", ha proseguido, indicando que "se inspeccionará el lugar para determinar la causa una vez concluyan las labores de enfriamiento".

El ministro ha informado de que "los daños confirmados hasta el momento afectan a los gasoductos y a algunos cables eléctricos". "Aún no hemos inspeccionado las turbinas ni los equipos principales, pero esperamos que permanezcan intactos", ha agregado.

Así, tras haber sofocado el fuego, Al Bashir ha detallado que, mientras que en la central de Deir Ali, "una vez finalizado el enfriamiento", las autoridades planean "aumentar gradualmente la presión para reactivar la central", la central de Tishrín "requerirá trabajos de rehabilitación y mantenimiento; abordaremos esta cuestión próximamente, tras evaluar completamente los daños".

La explosión en la central de Tishrín se produce apenas dos días después de que el gasoducto de Jibsé, en la zona de Al Shalaula, fuese "objeto de un acto de sabotaje" en el que "se utilizó un artefacto explosivo contra una válvula de seccionamiento de la línea", ha recordado el ministro antes de remarcar que, "en este caso concreto, aún no se ha confirmado la causa de la explosión y del posterior incendio". "Una vez finalizado el enfriamiento, enviaremos equipos especializados para inspeccionar el lugar y determinar la causa con exactitud", ha añadido.