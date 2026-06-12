El expresidente de Albania Sali Berisha asegura que EEUU levantó el veto a su entrada en el país

Archivo - El líder opositor en Albania, Sali Berisha, ofrece declaraciones a la prensa. - Europa Press/Contacto/Armando Babani - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Albania y actual líder opositor, Sali Berisha, ha afirmado este viernes que Estados Unidos ha retirado las sanciones que mantenía contra él y su entorno, incluyendo la prohibición de entrada en el país.

"Desde ayer, tras una revisión exhaustiva por parte del Departamento de Estado de mi caso, mi familia y yo ya no estamos privados de la posibilidad de viajar a Estados Unidos", ha indicado el veterano dirigente político en una nota en redes sociales, en la que atribuye su inclusión en la 'lista negra' de Washington a maniobras del primer ministro albanés, Edi Rama, con el multimillonario filántropo George Soros, al que tacha de "su mentor".

Berisha ha lanzado un mensaje de agradecimiento a su familia, amigos albaneses y extranjeros y los colaboradores del Partido Democrático (PD) en lo que considera su "lucha por la verdad y la dignidad humana".

En este sentido, ha utilizado este paso de Estados Unidos para reiterar su liderazgo político ante Rama, incidiendo en que los miembros y simpatizantes del PD deben "continuar sin descanso" los esfuerzos para "restaurar el voto libre y asegurar el futuro que merecen los ciudadanos albaneses".

El expresidente albanés, que ocupó el cargo entre 1992 y 1997, y antiguo primer ministro, desde 2003 hasta 2015, fue sancionado en 2021 junto varios familiares por las autoridades estadounidenses por su supuesta implicación en "importantes" casos de corrupción. Washington le atribuía "el uso de su poder para su propio beneficio y para enriquecer a sus aliados políticos y a los miembros de su familia a expensas de la confianza del público albanés" mientras ejerció como jefe de Gobierno.