Archivo - Manifestación contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte. - DPA VÍA EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente filipino Rodrigo Duterte se medirá a partir de este lunes al Tribunal Penal Internacional (TPI) en un histórico juicio por la comisión de crímenes de lesa humanidad durante la llamada 'guerra contra las drogas', lo que lo convierte en el primer exjefe de Estado asiático en ser sometido a la justicia internacional por unos delitos que fueron cometidos cuando ejercía el cargo.

El proceso, que tiene lugar más de un año después de que Duterte fuera detenido en Manila y trasladado a La Haya, se produce ahora que el TPI atraviesa su mayor crisis operativa y de credibilidad desde su fundación en 2002, marcada por críticas directas de países como Estados Unidos.

Al promover su 'guerra contra las drogas', Duterte prometió "matar" a presuntos delincuentes y arrojar sus cuerpos a la bahía de la capital filipina, lo que ha llevado a los fiscales de la corte a asegurar que financió y armó escuadrones de ejecución que asesinaron a cerca de 30.000 personas en una clara violación de los Derechos Humanos --si bien las autoridades fijan en unos 6.000 los fallecidos durante aquellas operaciones--.

Por ello, se enfrenta a tres cargos por crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinato e intento de asesinato, en relación con muertes que tuvieron lugar entre 2011 y 2018, cuando el país formaba parte del Estatuto de Roma y antes de que abandonara finalmente el TPI.

Está previsto que durante la primera jornada del juicio Duterte tenga que pronunciarse sobre los cargos que se le imputan, si bien su equipo legal ya ha asegurado que rechazará las acusaciones y se declarará inocente. Esto servirá como pistoletazo de salida de una semana de audiencias que permitirán a los fiscales presentar los argumentos iniciales y exponer los puntos clave del caso. Los testigos están llamados a declarar a partir del martes.

A pesar de las pruebas que existen en su contra y de los testimonios de miles de familias, el caso sigue levantando la polémica en el país. Duterte fue entregado al TPI en marzo de 2025, precisamente, por las autoridades filipinas bajo el Gobierno de Ferdinand Marcos Jr --perteneciente a una familia otrora aliada del exmandatario--, que lo detuvieron en virtud de la orden de arresto emitida por la corte.

Con todo, sigue contando con una gran base de fieles seguidores, a los que se suma su hija, Sara Duterte, actual vicepresidenta del país y quien ha descartado que el proceso que arranca el lunes sea constitutivo de un "juicio justo". Para ella, la crisis existencial que atraviesa el TPI --al que acusa de imparcialidad-- podría ser crucial para el resultado.

"Es el único caso que les queda y quieren dar una lección", aseguró el viernes, antes de poner en tela de juicio que el tribunal exija la presencia diaria del expresidente en las vistas judiciales, habida cuenta del estado de salud del exdirigente, que tiene 81 años.

Este juicio coincide, sin embargo, con el proceso de destitución abierto contra la propia Sara Duterte en el Senado de Filipinas y que podría acabar con su salida del cargo por enriquecimiento ilícito, una decisión que, de producirse, podría suponer su inhabilitación de por vida.

CRISIS DEL TPI

El escrutinio sobre acciones estadounidenses y las actuaciones judiciales contra altos cargos de Israel, como la orden de detención contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, le han granjeado al tribunal duras sanciones y continuadas presiones por parte de la Administración del presidente Donald Trump. La mitad de la judicatura se encuentra ahora bajo restricciones de este tipo, incluida la presidenta del TPI, Tomoko Akane, y gran parte de su personal.

Este mismo año, Estados Unidos ha procedido además a congelar bienes y transacciones del tribunal bajo jurisdicción estadounidense en plena campaña encabezada por Washington para exigir a otros países su retirada del tribunal, que no es reconocido tampoco por Rusia --cuyo presidente, Vladimir Putin, también está sujeto a una orden de detención-- e Israel.

Todo ello ha llevado incluso a algunos países a desistir en su cooperación con la corte, una situación que ha ahondado la brecha entre Estados Unidos y la Unión Europea, que defiende al TPI junto a otras agencias y organizaciones internacionales, como Naciones Unidas.

Durante el último año, siete países --Níger, Burkina Faso, Malí, Venezuela, Chad, Nauru y Tayikistán-- decidieron retirarse del TPI, una cuestión que organizaciones de defensa de Derechos Humanos ven como "una forma de socavar todos los esfuerzos realizados para lograr la adopción universal del tratado fundacional de la corte".

APTO PARA SER JUZGADO

El TPI decidió en octubre que finalmente Duterte no padece ningún impedimento físico o mental para ser juzgado por crímenes contra la humanidad, por lo que confirmó el inicio de las audiencias para el 30 de noviembre.

La comisión de expertos de la corte ha concluido "por unanimidad" que Duterte "tiene la capacidad de comprender los cargos, comprender el propósito y las consecuencias del proceso, seguir el curso del proceso, incluida la naturaleza y las implicaciones de declararse culpable, comprender las pruebas e instruir a su abogado en la preparación y conducción de su defensa".

No obstante, los abogados de Duterte llevan meses intentando que su cliente se libre del juicio alegando incapacidad por su avanzada edad. A este respecto, el TPI asegura que "ha tomado todas las medidas necesarias para facilitar la participación del acusado", lo que da a entender que Duterte acabará prestando declaración.

De momento, los jueces han ordenado a los fiscales que limiten el número de testigos --con una lista que de momento apunta a menos de un centenar-- y la cantidad de pruebas que se presentarán ante el tribunal. También está previsto que las jornadas judiciales sean más breves de lo habitual.

En este sentido, el TPI ha dado instrucciones para la que la salud de Duterte esté vigilada en todo momento y que, en el caso de que "se den cambios en el estado de salud" del expresidente, el tribunal reciba inmediatamente la información necesaria para poner en marcha los protocolos apropiados.

A tan solo un día del inicio del juicio, todas las miradas están puestas en La Haya, donde las víctimas y familiares centran sus esfuerzos en un intento por lograr finalmente que se haga justicia en respuesta a la incapacidad mostrada durante años por el sistema judicial filipino y a pesar de los incesantes intentos de luchar contra la impunidad.

Varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han resaltado la importancia de "proteger la justicia internacional" y piden a los Estados miembro "impulsar y priorizar" medidas al respecto. Así, han alertado de que el juicio contra Duterte pone a prueba el futuro del TPI.

"Los esfuerzos de Estados Unidos por presionar a los países para que se retiren del Estatuto de Roma constituyen un ataque tanto contra los Estados que han decidido formar parte del TPI como contra la justicia internacional en sí misma. La Administración Trump carece de autoridad moral en ambos aspectos", ha lamentado la directora de HRW para cuestiones de justicia internacional, Liz Evenson, que ha incidido en la "urgente necesidad de proteger el Estado de Derecho a nivel global".

Desde Amnistía han recordado a los miles de familiares de las víctimas para los que este juicio representa "algo que se les ha negado durante años": la oportunidad de "ver cómo los responsables de crímenes horribles son llevados a juicio".