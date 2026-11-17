Archivo - Imagen de archivo del expresidente kosovar Hashim Thaci - Chris Huby / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Especial para Kosovo ha condenado este martes a 17 meses de cárcel al expresidente kosovar Hashim Thaci por desacato y obstrucción a la justicia durante el juicio principal por crímenes de guerra y por el que fue condenado en septiembre a 25 años de prisión.

La sentencia, publicada por la cámara en su página web, señala que Thaci reveló información confidencial sobre varios testigos en su juicio a personas que lo visitaban en su centro de detención en 2023, y que llegó a transmitir instrucciones a los testigos a través de dichas visitas sobre cómo debían declarar en el juicio.

El tribunal ha empleado como pruebas varias grabaciones de audio realizadas durante esas visitas, registros de una imprenta del centro de detención utilizada para imprimir documentos confidenciales y documentos encontrados durante registros en Kosovo.

Por ello, Thaci ha sido declarado culpable de intento de obstrucción a funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones, violación del secreto procesal y desacato al tribunal.

El expresidente kosovar -- que abandonó la sala entre gritos de "Esto es política, no es justicia" -- ve así como esta condena se añade a los 25 años que ya pesan sobre sus espaldas dado su rol como gran figura histórica del Ejército de Liberación de Kosovo, el grupo militar independentista albanokosovar, acusado de crímenes contra la población serbia y otras minorías durante la guerra de Kosovo (1998-1999).