El expresidente Mahmud Ahmadineyad felicita a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como líder supremo de Irán

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresiente de Irán Mahmud Ahmadineyad ha felicitado este lunes a Mojtaba Jamenei por su nombramiento como líder supremo del país, días después de las especulaciones en torno a la posible muerte del exmandatario por los bombardeos de Estados Unidos e Israel, que el 28 de febrero lanzaron una ofensiva sorpresa contra el país asiático.

El mensaje, recogido por medios iraníes, recoge la felicitación a Jamenei "por su elección por los estimados miembros de la Asamblea de Expertos para la posición de líder de la República Islámica de Irán". "Le deseo éxito por parte de Dios", ha agregado en su mensaje.

"Pido a Dios misericordioso unidad, orgullo y una mayor prosperidad para la gran nación de Irán, así como seguridad, dignidad y progreso para nuestra querida patria", ha subrayado el expresidente, que firma con su nombre junto a un "sirviente de la nación iraní".

Durante las horas posteriores al inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada en medio de unas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, diversos medios informaron sobre la presunta muerte de Ahmedineyad, posteriormente desmentida por personas de su círculo.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, asesinado el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

La ofensiva conjunta ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según datos publicados por las autoridades del país asiático. Entre los muertos, además del líder supremo, figuran varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.