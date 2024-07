El expresidente de Perú Alberto Fujimori reafirma su decisión de presentarse a las elecciones presidenciales

"Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos", declara



MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú Alberto Fujimori (1990-2000) ha reafirmado este domingo su decisión de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026, apenas días después de que reapareciera en la arena política del país andino al anunciar que se había afiliado al partido político Fuerza Popular, fundado por su hija Keiko Fujimori.

"Hoy reafirmo mi decisión y voluntad de asumir todos los riesgos. Quiero volver a trabajar por todos los peruanos", reza una carta que el exmandatario ha dirigido al periódico 'El Comercio' y que ha compartido a través de su perfil en la red social X.

Fujimori, de 85 años, se encuentra en hospitalizado tras haber sufrido una fractura de cadera como consecuencia de una caída en su habitación. Es por ello que ha señalado que se encuentra en una clínica local a la espera de una cirugía de la que "confía" que se recuperará "con éxito" y ha agregado que tiene "muchas ganas de volver a casa para seguir adelante".

Su hija, tras la publicación de la carta, al ser preguntada en una entrevista con la cadena de televisión peruana Canal N sobre si el expresidente tiene como objetivo presentarse como candidato a la Presidencia o al Senado, ha contestado que "todas las posibilidades están abiertas".

"Más adelante, en el seno de la familia, él nos transmitirá cuál es su deseo. Luego, obviamente, en las instancias institucionales del partido se determinarán estos procedimientos", ha explicado, tras reconocer que su padre se está recuperando de la reciente caída y que tiene otros problemas de salud.

Mientras que los expertos afirman que Fujimori no se puede presentar porque está condenado y tiene una multa de reparación civil que no ha pagado, la líder de Fuerza Popular ha remarcado que su padre "es inocente de los cargos de los cuales se le ha sentenciado".

"Pero más allá de mi posición y mi condición, hay un debate legal. Lo entiendo. Lo he estado siguiendo. (Hay) posiciones a favor de una candidatura (...) o posiciones en contra (...). Yo no soy abogada, por lo tanto me corresponde prudentemente esperar a que este debate se siga dilucidando. Y serán las instancias electorales las que finalmente definan esta posibilidad", ha declarado.

El exdirigente del país salió de la cárcel en diciembre de 2023, donde se encontraba desde 2007 cumpliendo una sentencia de 25 años por la matanza de decenas de civiles. Este se benefició en 2017 de un indulto humanitario concedido por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, debido a que su equipo legal alegó problemas de salud por su avanzada edad, sin embargo, la Justicia lo tumbó meses más tarde, hasta la resolución definitiva del año pasado.

Además de la condena a 25 años, Fujimori tiene por delante otro proceso penal, junto a varios de sus ministros de Salud, por las esterilizaciones forzosas a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno. No se arrepintió de sus crímenes ni pagó la reparación civil, que la Procuraduría General cifró en 57 millones de soles (14 millones de euros).

Durante años de litigios judiciales, (el Constitucional ordenó su liberación pese a la solicitud de aplazar la medida por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) organizaciones defensoras de Derechos Humanos advirtieron de la gravedad de sus crímenes a la hora de determinar su liberación.