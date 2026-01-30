Expulsados del Ejército de Corea del Sur dos generales por intentar arrestar a políticos durante la ley marcial

Archivo - Desfile militar en Corea del Sur. - Europa Press/Contacto/Suh Jeen Moon - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos generales han sido expulsados del Ejército surcoreano este viernes en un proceso disciplinario por infiltrarse en la Asamblea Nacional e intentar arrestar a políticos de alto rango durante la crisis abierta durante la ley marcial en diciembre de 2024.

Según informa la agencia Yonhap, el Ministerio de Defensa surcoreano impuso la medida disciplinaria al general Lee Sang Hyun, acusado de liderar a las tropas para irrumpir en la Asamblea Nacional con el fin de impedir que los legisladores rechazaran el decreto de la ley marcial.

El otro implicado es Kim Dae Woo, antiguo jefe del Comando de Contrainteligencia de Defensa, que es sospechosos de desplegar un contingente militar para detener a políticos durante el debate de la ley marcial.

Ambos militares de alto rango se encuentran a su vez encausados en el proceso judicial por la polémica ley marcial decretada en diciembre de 2024 por el destituido presidente Yoon Suk Yeol, asunto que le costó el cargo meses después.