Familiares de secuestrados el 7-O reclaman a Trump que presione para un alto el fuego en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dando unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca (archivo) - Andrew Leyden / Zuma Press / ContactoPhoto

Piden al mandatario de EEUU que "permanezca firme ante cualquier intento para sabotear el acuerdo presentado" para Gaza

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Familiares de secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023 han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reclamar un alto el fuego en la Franja de Gaza y "seguir firme" en su compromiso para lograr un fin del conflicto, horas antes de su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

"Estamos agradecidos y dependemos de su fuerza y del asombroso poder de Estados Unidos", han dicho en su misiva, en la que piden a Trump que "permanezca firme ante cualquier intento para sabotear el acuerdo que ha presentado". "Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo como para que cualquier interferencia pueda descarrilar este progreso", han sostenido.

Así, han resaltado que "su doble foco en poner fin a la guerra y lograr la vuelta a casa de los 48 rehenes contrasta con la guerra expandida que Israel está ahora llevando a cabo", en referencia a la intensificación de la ofensiva israelí contra la Franja, incluida su operación a gran escala para intentar hacerse con el control de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

"Queremos darle las gracias por mantenerse firme en su convicción a pesar de este contraste", han manifestado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. "Por favor, señor presidente, no pare. Le necesitamos. 48 de nuestros seres queridos, madres, hermanos, hijos, le necesitan. Necesitamos que nuestros seres queridos están de vuelta en casa", han zanjado.

La carta ha sido publicada horas antes de la reunión que mantendrán este lunes Trump y Netanyahu, en la que está previsto que aborden un plan de 21 puntos planteado por el presidente estadounidense para poner fin al conflicto, si bien el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha dicho ya que no ha recibido por ahora esta propuesta.

Trump adelantó el domingo que "hay una oportunidad real de grandeza en Oriente Próximo. Todos están dentro para algo especial, algo inédito. ¡¡¡Vamos a conseguirlo!!!", dijo, sin dar más detalles al respecto y ante las dudas que generan algunos puntos de la propuesta, especialmente en lo relativo al desarme de Hamás, la gestión de Gaza tras la retirada israelí y la apertura de una vía diplomática para la creación de un Estado palestino, algo rechazado por Israel.

La ofensiva israelí contra la Franja ha dejado hasta la fecha más de 66.000 palestinos muertos y cerca de 167.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las críticas internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda humanitaria.