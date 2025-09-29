El Gobierno gazatí asegura que el Hospital Al Shifa de Gaza permanece operativo pese a los bombardeos de Israel

Vista de una sala en el Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado en las últimas horas de este domingo de que el Hospital Al Shifa, situado en la ciudad de Gaza, sigue operativo y brindando servicios pese a la intensificación de ataques del Ejército israelí sobre esta localidad del enclave, cuando la cifra de palestinos muertos ya supera los 66.000.

"El Complejo Médico Al Shifa está todavía funcionando y prestando servicios médicos a los ciudadanos, a pesar de la difícil situación actual y de los grandes desafíos que enfrenta el sector sanitario, especialmente en la ciudad de Gaza", ha indicado el Ministerio de Sanidad a través de Telegram.

El centro hospitalario ha sido escenario este domingo de intensos bombardeos por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según recogen el diario 'Filastín', vinculado a Hamás, y la agencia de noticias palestina WAFA.

En este contexto, la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) suspendió el pasado viernes sus actividades en la localidad gazatí debido a los constantes ataques de Israel y al avance de los tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones, denunciando un "nivel inaceptable de riesgo" para su personal, si bien se comprometió a seguir prestando apoyo a los hospitales de Al Helu y Al Shifa.

Las autoridades gazatíes han denunciado este domingo la muerte de al menos 77 palestinos a causa de los ataques perpetrados durante el último día por el Ejército de Israel, en el marco de la ofensiva desatada contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, con lo que la cifra de fallecidos supera ya los 66.000, mientras que los heridos ascienden a 168.000.