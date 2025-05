Las familias de los rehenes denuncian el "terrorismo psicológico" de Netanyahu y exigen un acuerdo con Hamás

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las familias de los rehenes que siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza han denunciado este martes el "terrorismo psicológico" del primer ministro, Benjamin Netanyahu, al que han acusado de "jugar con sus sentimientos" en relación con un posible acuerdo de liberación.

"Cuando el primer ministro habla de esto, entendemos que pueda haber algo real detrás y nos hacemos ilusiones. Esto está devastando a las familias", ha aseverado Herut Nimrodi, madre de Tamir Nimrodi, en declaraciones a la emisora Army Radio.

A ella se ha sumado Eli Albag, el padre de Liri Albag, que fue rehén de Hamás. "Las familias empezaban a sentirse mejor, a estar más contentas, pero de repente se dieron cuenta de que era solo una tontería, que no tenía verdadera trascendencia", ha aseverado. "Esto ha dejado a los familiares en un estado de cansancio emocional extremo", ha puntualizado.

Asimismo, ha acusado a Netanyahu de tener una postura "irresponsable" por no ser "consecuente" con sus palabras. "No es que sea un simple tuitero, sus palabras tienen peso", ha dicho en relación con los comentarios hechos por el primer ministro en el pasado, cuando ha hecho creer que haría anuncios relacionados con los rehenes para finalmente no abordar la cuestión.

"Cada una de estas palabras mata. Las familias ya no tienen fuerza. 600 días fuera es demasiado", ha alertado, después de que Netanyahu dijera el lunes que espera "poder anunciar algo relativo a los rehenes lo antes posible". Su postura ha suscitado protestas durante los últimos meses y ha llevado a muchos de los familiares a acusar al Gobierno de no preocuparse verdaderamente de su puesta en libertad.

Las organizaciones que agrupan a los familiares afectados han pedido, además, poner fin a la ofensiva en Gaza y llegar cuanto antes a un pacto con el grupo armado palestino para lograr el regreso de sus allegados. Sin embargo, esta parece ser la principal prioridad del Ejecutivo, tal y como han estado denunciando, según ha recogido el canal Channel 12.

Los familiares de los 41 rehenes que han muerto en Gaza han pedido insistentemente poner fin a la escalada militar de Israel en el enclave y han alertado de las graves consecuencias de expandir las operaciones militares en la zona ante unas negociaciones que se encuentran estancadas.

En este sentido, han alertado de las "graves consecuencias que puede acarrear el aumento de los enfrentamientos en la zona" y el "peligro significativo" que esto supone para los rehenes que quedan bajo captura.