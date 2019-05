Farage y Corbyn depositan su voto en las elecciones europeas

Publicado 23/05/2019 14:05:42 CET

LONDRES, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Los líderes del Partido del Brexit y del Partido Laborista, Nigel Farage y Jeremy Corbyn, respectivamente, han acudido este jueves por la mañana a depositar su voto para las elecciones europeas, una cita marcada por las especulaciones sobre una dimisión inminente de la primera ministra, Theresa May.

Farage, cuyo partido encabeza los sondeos en esta ocasión, ha ejercido su derecho en el condado inglés de Surrey, mientras que Corbyn ha participado en la zona londinense de Holloway.

Los colegios electorales estarán abiertos hasta las 22.00 para que los ciudadanos elijan a los 73 diputados que les representarán en el Parlamento Europeo, aunque el Gobierno de Theresa May confía en que estos no lleguen a tomar posesión a principios de julio y que antes haya acuerdo para el Brexit.

El país está dividido en 12 circunscripciones --nueve de ellas en Inglaterra-- y no en todas las zonas el recuento se hará de la misma manera. El recuento en el caso de Inglaterra y Gales arrancará antes de las 22.00 del domingo, por lo que se esperan resultados poco después, mientras que en Escocia no comenzarán a contarse votos hasta pasadas las 22.00 y en Irlanda del Norte directamente se hará el lunes, por lo que no se esperan datos definitivos hasta pasados uno o dos días.