Las FDI matan a al menos dos presuntos terroristas armados de Hamás en el norte de la Franja de Gaza

Archivo - Bombardeo de las FDI en la ciudad de Gaza (Franja de Gaza) - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad - Archivo

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han notificado este sábado la muerte de al menos dos civiles palestinos, a los que ha tildado de terroristas vinculados con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 tras el acuerdo entre Israel y el grupo palestino para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

"Hoy temprano, varios terroristas armados fueron identificados en el norte de la Franja de Gaza, probablemente después de salir de una infraestructura subterránea en las inmediaciones", han descrito las FDI en un mensaje de Telegram en el que ha especificado que han sido dos los "terroristas armados" a los que han "eliminado".

De acuerdo con las Fuerzas Armadas de Israel, este episodio "constituye una violación flagrante del acuerdo de alto el fuego" y habría de ser penado con la "máxima severidad", al igual que "cualquier (otro) intento de las organizaciones terroristas de la Franja de Gaza de ejecutar ataques contra las tropas de las FDI y la población civil israelí".

El resto de fugitivos huyó, ocultándose entre los escombros "al este de la Línea Amarilla y junto a las tropas de las FDI, lo que supuso una amenaza inminente para su seguridad", continúa el escrito en el que el Ejército israelí ha presentado este operativo como respuesta a "otra violación flagrante del acuerdo de alto el fuego", perpetrada por "terroristas armados identificados al este de la Línea Amarilla", en el norte del enclave palestino.

"Las tropas de las FDI continúan registrando la zona en estos momentos con el fin de localizar y eliminar a los terroristas restantes", han concluido.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, cifraron este miércoles en 591 los palestinos muertos a manos de Israel desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego, al tiempo que elevaron a 72.045 los muertos y a 171.686 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.