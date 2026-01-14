Las FDS denuncian ataques con drones del Ejército sirio en una "escalada deliberada" de las tensiones

Edificios dañados en el barrio de Sheij Maqsud, en Alepo, al norte de Siria - Stringer / Xinhua News / ContactoPhoto

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han denunciado en la madrugada de este miércoles ataques con "un dron turco Bayraktar" contra sendas posiciones suyas en las gobernaciones de Alepo y de Raqqa, en el norte y en el este del país, en uno de los cuales han resultado heridos "varios de sus combatientes.

"En el contexto de la escalada deliberada, un dron turco del modelo Bayraktar atacó un puesto de nuestras fuerzas en la aldea de Al Buassi, en las afueras de la ciudad de Al Tabqa, --en la provincia de Raqqa-- lo que provocó varias bajas entre nuestros combatientes, que fueron trasladados para recibir tratamiento médico", ha indicado a través de su canal en Telegram.

Minutos después, la milicia kurdo-árabe ha denunciado dos ataques similares con el mismo modelo de vehículo aéreo no tripulado de fabricación turca, esta vez en Maskana, una localidad situada a 100 kilómetros al sureste de la ciudad de Alepo, y, si bien no se han registrado víctimas, las FDS han advertido de la "continuación de la peligrosa escalada en la región".

Por su parte, fuentes del Ministerio de Defensa sirio han confirmado combates entre el Ejército sirio y las FDS en Hamima, al este de Alepo, en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA en las que han acusado a las fuerzas kurdo-árabes de bombardear viviendas, además de posiciones de las tropas sirias.

El Ejército sirio acusó el lunes a las FDS de enviar efectivos a una zona situada al este de Alepo a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado este fin de semana y anunció por ello el envío de refuerzos a Maskana y Deir Hafer, si bien las milicias kurdo-árabes hablaron de "desinformación" por parte de Damasco y criticaron esta movilización.

Los combates de la semana pasada estallaron después de que Damasco y las FDS no lograran avances en sus conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo sobre la integración de las fuerzas kurdas y el papel de las autoridades semiautónomas kurdas en el futuro del país tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Al Assad.

El jefe de las FDS, Mazloum Abdi, y el ahora presidente de transición, Ahmed al Shara, firmaron en marzo de 2025 un acuerdo que tenía como objetivo la reintegración de todas las instituciones civiles y militares en las zonas autónomas kurdas --incluidas las FDS-- bajo control del Estado central, así como aplicar un alto el fuego a nivel nacional, si bien han surgido disputas sobre el proceso de integración que han impedido su materialización.