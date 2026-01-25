Las FDS denuncian nuevos ataques del Ejército sirio a pesar de la extensión del alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de manifestaciones prokurdas en Alemania - Europa Press/Contacto/Jan Scheunert - Archivo

MADRID 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las milicias kurdas-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han denunciado que sus efectivos han vuelto a ser objetivo de ataques de Ejército sirio en el noroeste del país a pesar de un alto el fuego en vigor que ha sido ampliado otras dos semanas más en medio de cruces de acusaciones mutuas sobre su incumplimiento.

"Las facciones de Damasco están lanzando ataques en las poblaciones de Al Shuiuj, Zirak y Chalabiya", han indicado las FDS, el Ejército oficioso de la región autónoma del noreste de Siria.

Estas dos últimas ciudades se encuentran al oeste y al sureste de la ciudad de Kobane, bajo asedio por las fuerzas del Ejército sirio y escenario ahora mismo, según activistas, de una catástrofe humanitaria.

El alto el fuego acordado el pasado fin de semana estipula que Damasco adquiere el control estratégico de la región, recursos incluidos, pero reconoce a los kurdos por decreto una identidad como comunidad separada, en un intento por resolver unas muy complicadas negociaciones de integración.

Además, el Ejército sirio asumirá el control de los centros de detención de familias de yihadistas, hasta ahora en manos de los kurdos.