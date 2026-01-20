Las FDS se retiran del campamento de Al Hol de Siria, que acoge a miles de personas vinculadas con Estado Islámico

Archivo - Campamento de Al Hol, en Siria. - STRINGER / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO - Archivo

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) han anunciado este martes su retirada del campamento de desplazados de Al Hol, situado en el noreste de Siria y que acoge a miles de personas vinculadas con el grupo yihadista Estado Islámico, ante la ofensiva de las tropas de Damasco y después de que las autoridades sirias aseguraran que estaban dispuestas a asumir el control del lugar.

"Debido a la indiferencia internacional hacia la cuestión del grupo terrorista Estado Islámico y al fracaso de la comunidad internacional a la hora de asumir sus responsabilidades a la hora de abordar este grave asunto, nuestras fuerzas se vieron obligadas a retirarse del campamento de Al Hol y desplegarse en las proximidades de ciudades del norte de Siria que se enfrentan a riesgos y amenazas cada vez mayores", han dicho en un comunicado.

La Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES) --a la que pertenecen las Fuerzas de Seguridad Interna que controlan el campamento-- y las FDS han reclamado en numerosas ocasiones a los países cuyos ciudadanos están en Al Hol que procedan a su repatriación, si bien los diferentes países se han mostrado reacios y han ralentizado los procesos argumentando motivos de seguridad.

Asimismo, han confirmado "enfrentamientos violentos" entre sus fuerzas y "facciones afiliadas a Damasco" en los alrededores del campamento, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, tras lo que el Ejército ha indicado que "las FDS abandonaron sus responsabilidades de guardia en Al Hol, provocando la liberación de los que estaban en su interior".

"El Ejército, en cooperación con las fuerzas de seguridad interna, entrará en la zona para garantizar su seguridad y restablecer la estabilidad. Reafirmamos nuestro compromiso total con la protección de los kurdos", ha señalado, al tiempo que ha reseñado que "el Ejército es un escudo para todos los sirios", en medio de las denuncias de las FDS sobre abusos y ejecuciones de sus miembros a manos de facciones extremistas integradas en las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el Gobierno sirio ha indicado en un comunicado publicado en las últimas horas que "notificó" el lunes a Estados Unidos "la intención de las FDS de retirarse de sus posiciones en torno a Al Hol" y reclamara "acciones inmediatas para abordar cualquier potencial vacío de seguridad".

El comunicado, publicado por la Presidencia siria, destacó que Damasco "está totalmente preparado para asumir el control de estas posiciones y gestionar su seguridad para garantizar la estabilidad en el campamento y evitar cualquier intento por parte de las organizaciones terroristas para aprovechar esta retirada" por parte de las fuerzas kurdo-árabes.

Sin embargo, acusó a las FDS de "retrasos deliberados" en el proceso de traspaso de responsabilidades, en lo que describió como "un intento de generar confusión y exportar una nueva crisis de seguridad en la región", al tiempo que afirmó que la coalición kurdo-árabe "es totalmente responsable de cualquier repercusión" por estas acciones.

"Afirmamos que no permitiremos ningún vacío de seguridad que amenace la seguridad de la región", esgrimió, al tiempo que pidió a Estados Unidos que "asuma su responsabilidad y presione (a las FDS) para garantizar el traspaso de competencias, sin mayores procrastinaciones".

Las autoridades sirias notificaron a primera hora del día la detención de más de 80 presos de Estado Islámico que permanecían recluidos en la prisión de Al Shadadi, ubicada en el sur de la provincia de Hasaka y controlada por las FDS, en medio de acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas y las denuncias de las fuerzas kurdo-árabes contra las fuerzas gubernamentales por continuar su ofensiva pese al acuerdo de alto el fuego firmado el domingo.

Los términos del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

Las FDS se comprometen a retirarse a "la zona al este del río Éufrates" mientras el Gobierno sirio asume el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas de la región, cuya protección estará "garantizada por fuerzas regulares para garantizar el retorno de los recursos al Estado sirio".