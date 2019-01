Félix Tshisekedi se convierte oficialmente en presidente de RDC

Actualizado 24/01/2019 20:30:08 CET

El nuevo presidente sufre un pequeño malestar durante su intervención y abandona brevemente el escenario

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El opositor Félix Tshisekedi se ha convertido este jueves oficialmente en el quinto presidente de República Democrática del Congo (RDC) tras ser proclamado ganador de las controvertidas elecciones presidenciales del pasado 30 de diciembre, en la que es ya la primera transición democrática en la historia del país.

Tshisekedi ha prestado juramento en un acto celebrado en el Palacio de la Nación ante miles de personas y en presencia del presidente saliente, Joseph Kabila, que deja el poder dos años después de que expirara su mandato y tras 18 años al frente del país.

"Juro solemnemente ante Dios y la nación observar y defender la Constitución y la leyes del país", ha declarado el líder opositor, que se ha convertido contra todo pronóstico en presidente del país africano.

Asimismo, el líder de la UDPS e hijo del histórico opositor Etienne Tshisekedi, se ha comprometido a "mantener la independencia e integridad" del país y a "preservar la unidad nacional". También ha prometido que actuará movido por "el bien común y la paz".

El nuevo presidente también ha tenido palabras de reconocimiento para su predecesor y para su principal rival en la contienda, el también opositor Martin Fayulu, por quien ha expresado "profundo respeto" y al que ha calificado de "soldado del pueblo". "Es un ejemplo para la vitalidad de nuestra democracia y la responsabilidad cívica de cada congoleño", ha añadido, según la prensa local.

Mientras pronunciaba su discurso, Tshisekedi ha sufrido un pequeño malestar y ha abandonado el escenario brevemente, para retomar un poco después su intervención. Según ha explicado una persona de su entorno al portal local Politico, se habría agobiado con el chaleco antibalas pero los médicos han certificado que estaba bien. No obstante, ha precisado la fuente, no va a leer el discurso íntegro.

De vuelta al escenario, ha tratado de aplazar la preocupación generada entre los presentes. "Entended mi emoción. He sufrido un momento de malestar y me excuso. Ahora que la fuerza y la energía que siempre me han acompañado han vuelto, podemos continuar", ha señalado.

APOYO DE KABILA

Tshisekedi contará en su nueva andadura con el respaldo de Kabila, que pronunció el miércoles por la noche su último discurso como presidente en el que hizo un repaso a sus 18 años en el cargo, al que llegó tras el asesinato de su padre Laurent Desiré Kabila.

"Respetuoso con la Constitución, voy a pasar el testigo sin pesar ni remordimientos ya que pese a las imperfecciones debidas a toda obra humana, RDC yace sobre bases sólidas hoy en día", defendió Kabila, animando a los congoleños a apoyar a Tshisekedi, a quien trasladó que puede contar con él "cada vez que quiera y que el interés del país lo exija".

En este sentido, apostó por la creación de una coalición entre Tshisekedi y sus partidarios "contra las fuerzas depredadoras que se han aliado y que intentarán siempre unirse para acaparar nuestros recursos naturales". "Una coalición para defender la independencia, la soberanía y la integridad territorial de nuevos país" y en pro de "una prosperidad compartida y de una cohesión nacional", agregó, en definitiva, "una coalición para una RDC próspera y fuerte".

Según informa este jueves el portal 7sur7.cd, el Frente Común para el Cambio (FCC) del presidente saliente --que controla la mayoría de escaños en el Parlamento-- y la alianza que sustenta a Tshisekedi, CACH, han firmado un acuerdo de coalición por diez años que dejaría a los primeros el puesto de primer ministro, mientras que a los segundos les quedaría reservada la jefatura de Estado.

De hecho, Tshisekedi ha ensalzado durante su discurso la figura de Kabila, al que ha descrito como un "ferviente adversario político". "No olvidamos nuestros combates políticos y momentos difíciles", ha dicho.

"Sin embargo, en ninguno de esos momentos el miedo disminuyó su determinación de permitir al pueblo congoleño elegir libremente a sus dirigentes", ha destacado, tal y como ha recogido el portal Actualité.

"Su acción encaja con los detalles de sus predecesores y otros líderes históricos. Por favor acepte, señor presidente, todas mis felicitaciones", ha agregado Tshisekedi.

Los resultados confirmados oficialmente dejan a Tshisekedi atado durante su nuevo mandato a la espera de que Kabila, como se teme buena parte de la oposición, decida presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales en 2023, donde ya no existirán los límites a su periodo de mandato.