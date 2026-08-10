Filipinas estudia extraditar a EEUU al asesor espiritual de Rodrigo Duterte por tráfico y abuso de menores

Archivo - Concentración en rechazo al expresidente Rodrigo Duterte. - Zedrich Xylak Madrid/ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Filipinas ha informado este lunes de que se está evaluando la extradición del pastor evangélico Apollo Quiboloy, asesor espiritual y persona de confianza del expresidente Rodrigo Duterte, a Estados Unidos, donde la Justicia le reclama por diversos delitos de tráfico y abuso sexual de menores.

La portavoz del Gobierno, Claire Castro, ha señalado que la solicitud "necesita ser estudiada con detenimiento", aunque ha estimado que en "un par de semanas" se podría anunciar una decisión sobre la situación de Quiboloy, detenido en septiembre de 2024 en Filipinas por estos mismos cargos que le imputan en Estados Unidos.

Castro ha explicado que el tratado de extradición con Estados Unidos permite a Filipinas aplazar cualquier entrega mientras la persona requerida se enfrenta a sus tribunales o, por el contrario, paralizar sus causas pendientes para que sea juzgado en el otro territorio, si bien eso no le exime de continuar con el proceso en el país.

El FBI tiene a Quiboloy en la lista de los prófugos más buscados por orquestar con su secta una red de explotación laboral fraudulenta hacia Estados Unidos y de obligar a las mujeres contratadas como asistentes a mantener relaciones sexuales.

Quiboloy, fundador de la secta Reino de Jesucristo en Dávao, mantuvo durante años una estrecha relación con el expresidente Rodrigo Duterte, brindándole, por ejemplo, apoyo económico, logístico y coberturas en sus medios de comunicación durante sus campañas electorales.

Actualmente, Duterte se encuentra bajo custodia del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, mientras es juzgado por crímenes de lesa humanidad durante su famosa y polémica "guerra contra las drogas' que, según cifras oficiales, dejó más de 6.250 muertes, pero que ONG y Naciones Unidas cifran entre 12.000 y 30.000.