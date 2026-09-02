Finlandia analiza una posible violación territorial por un dron frente a las costas de Porvoo

Archivo - El ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, durante una rueda de prensa. - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Finlandia están analizando una posible violación de su territorio tras la aparición de un dron frente a las costas de Porvoo, al oeste de Helsinki, este pasado martes.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa finlandés señala que el dron fue encontrado en la costa de Porvoo "después de que un miembro del público informara de su avistamiento". "La información preliminar indica que el dron se utiliza para tareas de inspección y cartografía y que no supone ningún peligro para la población", ha señalado, aunque recalca que el episodio se encuadra en una posible violación de su territorio.

De este modo, la Guardia Fronteriza Finlandesa y la Policía "están investigando el incidente" y aportarán más información sobre el asunto a medida que avance el caso.

Este incidente se produce en medio de una escalada de las violaciones al espacio aéreo europeo y cuando Alemania y Polonia han denunciado distintos casos de sabotaje, el más grave el vivido en el aeropuerto de Leipzig, que las autoridades germanas atribuyen a un ataque fallido de Rusia.