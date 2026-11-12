Finlandia confirma un ataque contra una corbeta rusa en aguas del Báltico

Archivo - La corbeta del Ejército ruso Buyan-M. - Alexei Druzhinin/Kremlin Pool / Zuma Press / Europ

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades militares de Finlandia han confirmado un ataque este miércoles contra una corbeta rusa en aguas del mar Báltico, en medio de la investigación por una violación de su espacio aéreo por parte de un dron.

"Solo hemos podido confirmar que se produjo una explosión en un buque de guerra ruso en aguas internacionales", ha informado Markku Viitasaari, alto cargo del Ministerio de Defensa de Finlandia al diario 'Helsingin Sanomat'.

Los sensores finlandeses en la zona identificaron un ataque contra el buque ruso, que se encontraba en la zona protegiendo a barcos de la flota fantasma rusa y que salió de la zona tras recibir un impacto que provocó humo.

La autoría del ataque no ha sido confirmada por Helsinki, si bien encaja con las operaciones militares que realizó Ucrania en la zona, al tiempo que su Servicio de Seguridad (SBU) reivindicó un ataque contra un buque ruso Buyan M en una operación con drones.

Durante la jornada el ministro de Defensa de Finlandia, Antti Hakkanen, señaló que el país investiga una violación de su espacio aéreo por parte de un dron en medio de ataques ucranianos en la zona, incluyendo golpes contra el estratégico puerto de Ust-Luga, cerca de San Petesburgo.