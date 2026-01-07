Finlandia incauta un buque sospechoso de dañar un cable submarino en el Báltico

El carguero Fitburg en puerto finlandés durante la investigación sobre daños a un cable submarino en el Báltico - Europa Press/Contacto/Jani Hakala

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Finlandia ha informado este miércoles de que ha incautado un buque sospechoso de dañar un cable submarino en el mar Báltico a finales de diciembre de 2025, en el marco de la investigación criminal abierta.

La Oficina Nacional de Investigación (KRP, por sus siglas en finés) ha indicado que la incautación se ha llevado a primera hora de la mañana "para asegurar las medidas necesarias para la investigación criminal". La carga del buque Fitburg estaba bajo detención administrativa por parte de Aduanas.

"Para la investigación, se están realizando exámenes forenses en el buque y se está interrogando a los miembros de la tripulación, lo que hace que la incautación sea esencial en esta etapa", ha explicado la mencionada oficina de la Policía finlandesa.

Así, ha explicado que está investigando el incidente como daño criminal agravado, intento de daño criminal agravado e interferencia agravada en las telecomunicaciones". Además, las autoridades han puesto en prisión preventiva a un miembro de la tripulación y han impuesto una prohibición de viaje a otras tres personas.

Aduanas, por su parte, ha concluido durante la jornada que los productos de acero transportados están sujetos a sanciones rusas, pero ha adelantado que no iniciaría una investigación penal, siempre y cuando el cargamento sea retirado del país nórdico.

Las autoridades finlandesas tomaron el control del buque en Nochevieja en el golfo de Finlandia. El barco, que navegaba de Rusia a Israel, es sospechoso de dañar un cable de telecomunicaciones con su ancla.