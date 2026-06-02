Finlandia incauta cuatro millones de euros procedentes de fondos rusos

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Finlandia. - Europa Press/Contacto/Mateusz Slodkowski - Archivo

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Nacional de Ejecución de Finlandia, organismo independiente del Ministerio de Justicia, ha informado este martes de que se han incautado de casi cuatro millones de euros procedentes de fondos rusos tras una reclamación por parte de la empresa estatal energética ucraniana Naftogz.

Así, ha indicado que tras esta reclamación y la de sus filiales, la entidad ha dado el visto bueno a la confiscación de un total de 3,7 millones de euros que Rusia había transferido a Finlandia en el marco de un programa de cooperación transfronteriza de la Unión Europea, según informaciones de la cadena de televisión Yle.

Dicho proyecto tenía como objetivo apoyar el desarrollo de las zonas fronterizas, por lo que los dos países participaron de forma conjunta en el mismo hace años. Rusia habría contribuido antes del inicio de la invasión de Ucrania, si bien el programa se canceló posteriormente y los fondos quedaron en manos de las autoridades finlandesas.

La orden de incautación es válida hasta nuevo aviso y se produce dos años después de que Helsinki se incautara de unas 40 propiedades rusas ante la demanda de algunas compañías eléctricas ucranianas.

Sin embargo, las autoridades rusas declararon que la mitad de estas propiedades son sedes diplomáticas y cuentan con inmunidad de acuerdo con la Convención de Viena y enviaron una nota de protesta al Gobierno finlandés.