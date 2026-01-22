Finlandia ve "probable" que Rusia "siga dañando infraestructura submarina" en el Báltico

Archivo - Imagen de archivo de un buque en el mar Báltico frente a las costas de Alemania. - Stefan Sauer/dpa - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Finlandia han alertado este jueves de que es "probable" que Rusia "siga dañando la infraestructura submarina" en el Báltico como parte de su estrategia para hacer frente a las actividades militares de la OTAN a medida que avanza la invasión rusa de Ucrania, que se acerca ya a su cuarto año.

En el informe anual publicado por la Inteligencia militar finlandesa, el Mando de Defensa del país ha indicado que todo apunta a que Rusia "seguirá con esta ambición en mente" y ha arremetido contra Moscú por lo que considera "actos de sabotaje" que se enmarcan en la "guerra híbrida" desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"La capacidad de Rusia para utilizar buques que navegan en la región del Báltico con estos fines sigue siendo significativa", recoge el documento, que insiste en que hay posibilidades de que estas "acciones de acoso intencionado" continúen.

En este sentido, ha afirmado que esto podría "provocar situaciones peligrosas, de forma intencionada o involuntariamente". "La OTAN ha reforzado su vigilancia como resultado de las acciones de Rusia y, en 2025, lanzó el Baltic Sentry", ha aseverado en relación con una iniciativa de la Alianza para proteger la infraestructura submarina de la zona.

"Estas acciones de Rusia van contra las actividades militares de la OTAN y su presencia en la región, pero también contra el tráfico civil, lo que puede causar situaciones peligrosas, intencionadamente o de forma involuntaria", ha sostenido. "Ucrania sigue siendo el principal foco de atención de Rusia, con el mar Báltico como área de interés secundaria", ha afirmado la Inteligencia militar.

Además, ha advertido de que la situación de seguridad en esta región "se ha deteriorado" y ha acusado a Rusia de estar "preparándose para reforzar su presencia militar en las proximidades de la frontera con Finlandia". "Es probable que se produzcan cambios significativos cuando la situación en Ucrania lo permita", apunta el texto.

"La gran competencia de poder entre Estados Unidos y China continúa, mientras que la cooperación política y militar entre ambos países se intensifica. Además, persiste la rivalidad por la región ártica y la situación en Oriente Próximo sigue siendo complicada", ha explicado.

Sobre la adhesión de Finlandia a la OTAN, el informe afirma que este hecho "ha tenido un impacto en el ámbito de la Inteligencia militar". "Contribuimos al conocimiento de la situación de la Alianza y, por tanto, apoyamos el fortalecimiento de las tareas fundamentales de la OTAN, especialmente en materia de defensa y disuasión", ha añadido.

Así, ha aclarado que en 2025 Finlandia tuvo "la oportunidad de presidir el Comité de Inteligencia Militar de la OTAN, lo que ayudó a ofrecer una visión única de la Inteligencia estratégica de la OTAN y facilitó significativamente nuestra integración en las funciones y estructuras de Inteligencia de la alianza", ha recogido.

El último incidente registrado en la región tuvo lugar en Año Nuevo, cuando las autoridades finlandesas anunciaron la incautación de un buque que cubría la ruta entre Israel y Rusia y que era sospechoso de haber provocado supuestamente daños a un cable submarino de telecomunicaciones.