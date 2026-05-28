La FINUL denuncia el lanzamiento de 670 proyectiles desde el miércoles pese al alto el fuego en Líbano

Archivo - Un vehículo de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) - Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado el lanzamiento de hasta 670 proyectiles solo durante la jornada del miércoles, el más alto desde el pasado 17 de abril, pese al alto el fuego en vigor entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

"La FINUL está profundamente preocupada por la reciente escalada en el sur de Líbano. El conflicto en curso está causando muertes, heridos y una destrucción generalizada. La situación está socavando aún más la estabilidad en la zona", ha indicado en un comunicado difundido en redes sociales.

La misión ha indicado que sigue interactuando con las partes a fin de reducir las tensiones y hacer cumplir sus obligaciones bajo la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que pide respeto pleno de la Línea Azul y de las medidas de seguridad para impedir la reanudación de las hostilidades

"Los civiles siguen sufriendo el impacto más grave (de estos ataques). Cientos de miles se han visto obligados a huir de sus hogares, a menudo con muy poco aviso. Los daños en viviendas, carreteras e infraestructura esencial están afectando gravemente la vida cotidiana y los esfuerzos de recuperación", ha argumentado, agregando que los 'cascos azules' permanecen en el terreno supervisando la situación.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró el martes que el Ejército israelí está "intensificando" su ofensiva en Líbano, donde ya han muerto por esta causa más de 3.200 personas desde principios de marzo, a pesar del alto el fuego y las negociaciones en marcha con el Gobierno libanés para intentar lograr un acuerdo de paz.