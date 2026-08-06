La FINUL denuncia el lanzamiento de más de 100 misiles israelíes en un solo día, el número más alto desde el acuerdo

Archivo - Vehículos de la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) - Europa Press/Contacto/Daniel Carde - Archivo

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado este jueves que el Ejército de Israel lanzó en la víspera un total de 113 proyectiles, el número más alto registrado en un solo día desde poco antes de que las partes alcanzaran un acuerdo marco en junio.

"Los 'cascos azules' siguen detectando violaciones diarias del espacio aéreo libanés y actividades militares en tierra. Los 113 proyectiles lanzados por el Ejército israelí ayer son el número más alto registrado por la FINUL desde el 21 de junio", ha indicado en un breve mensaje en redes sociales.

Asimismo, la misión ha instado a las partes a cumplir la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras que ha aludido a que tanto el diálogo como la coordinación siguen "siendo esenciales" para rebajar las tensiones y "restablecer la estabilidad en el sur de Líbano".

"Aunque la violencia sigue siendo significativamente menor que en meses anteriores, la situación general continúa siendo frágil. Los 'cascos azules' prosiguen con su supervisión y su información de la situación sobre el terreno al Consejo de Seguridad, manteniendo su ritmo operativo y dialogando con las partes para ayudar a reducir las tensiones", ha agregado.

Las negociaciones entre las partes en la capital italiana, Roma, han quedado en entredicho debido a los últimos ataques, que han dejado hasta ahora dos militares israelíes muertos y otros cuatro heridos por un artefacto explosivo en la localidad de Majdal Zun, en el sur de Líbano.

Por su parte, el Ministerio de Salud libanés confirmó en la víspera que un ataque aéreo contra la ciudad de Tebnine, en el distrito de Bint Jbeil, dejó un muerto y al menos doce heridos. Asimismo, las autoridades libanesas han informado este jueves de que otras ocho personas han resultado heridas por ataques aéreos israelíes contra la ciudad de Burj al Shamali.